Šāds lēmums pieņemts partiju apvienības "Jaunā Vienotība" kopsapulcē. Šajā apvienībā darbojas "Vienotība", "Kuldīgas novadam", "Valmierai un Vidzemei", kā arī "Tukuma pilsētai un novadam".

"Vienotības" priekšsēdētājs Arvils Ašeradens uzsvēra, ka nākamajā kopsapulcē būs jau lielāks sadarbības partneru skaits - arī Jēkabpils reģionālā partija un Latgales partija.

Kariņš arī ievēlēts par "Jaunās Vienotības" valdes priekšsēdētāju.

Kariņš 2002. gadā ievēlēts 8. Saeimā no partijas "Jaunais laiks" saraksta. Vēlāk viņš kļuvis ekonomikas ministru. Kariņš demisionējis no ekonomikas ministra amata sakarā ar partijas "Jaunais laiks" aiziešanu no Aigava Kalvīša valdības.

Vēlāk, 2006. gadā, Kariņš arī ievēlēts par 9. Saeimas deputātu. Savukārt 2009. gadā viņš pirmo reizi tika ievēlēts EP, 2014.gadā Kariņš atkārtoti ievēlēts EP.