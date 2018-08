Centriskā partija ir četrpadsmitais politiskais spēks, kurš iesniedz CVK kandidātu sarakstu.

Rīgas vēlēšanu saraksta līderis būs SIA "Možums pro" uzraugs Andžejs Zdanovičs, viņam seko SIA "ASGcompany ltd" namu pārvaldnieks Aivars Silinieks un SIA "STG Grupa" valdes locekle, Transporta un sakaru institūta lektore Kristīne Kaļiņina.

Kā Vidzemes vēlēšanu apgabala saraksta pirmais numurs kandidēs students Vazgens Sorokins. Ar otro numuru Vidzemē kandidēs Valsts zemes dienesta konsultante Īrisa Voroņina un ar trešo – Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" audzinātājs Artis Freibergs.

Kurzemes saraksta "lokomotīve" būs SIA "DG Projects" izpilddirektors Dainis Grabovskis. Ar otro numuru Kurzemē startēs SIA "Eksert" tirdzniecības menedžeris Vilis Ukstiņš, savukārt ar trešo – zvērināts advokāts Armands Stumbergs.

Zemgalē pirmais numurs ticis SIA "Sarkanā zvaigzne Rīga" valdes priekšsēdētājam Edvīnam Puķem. Viņam seko Valsts policijas jaunākais inspektors Artūrs Ahramejevs. Zemgalē partija pieteikusi vien divus kandidātus.

Arī Latgalē partija pieteikusi divus kandidātus. Ar pirmo numuru Latgales vēlēšanu apgabalā startēs bezdarbnieks Georgijs Sokolovskis un siltumtehniķis Zviedrijā – Māris Barkāns.

Partijas visu vēlēšanu apgabalu kandidātu kopskaits ir 23; 17 no viņiem ir vīrieši un 6 sievietes, liecina CVK publiskotā informācija.

Vidējais kandidāta vecums ir 45,1 gads, lielākais īpatsvars kandidātu ir 51-60 gadus veci (43,5%). Neviens no kandidātiem nav norādījis savu pilsonību. Lielākā daļa (60,9%) kandidātu kā savu dzīvesvietu norādījuši Rīgu.

Apvienības jaunākajam kandidātam ir 22 gadi un vecākajam 62 gadi.

Ar partijas programmu var iepazīties šeit.

Kā liecina "Lursoft" pieejamā informācija, partija dibināta 2005. gadā. Kā Latvijas centriskās partijas mērķis norādīts: "Neatkarīgas tiesiskas valsts izveide, kas tiktu balstīta uz cilvēka cieņas, morāles vērtību, tikumības, brīvības, atbildības, vienlīdzības, solidaritātes, sociālā taisnīguma, tolerances, likuma varas un vienlīdzības tās priekšā, demokrātijas principiem."

Partijas valdi veido trīs personas: Aleksandra Siliniece, Aivars Silinieks un Andžejs Zdanovičs.

Kā iepriekš vēstīts, deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanās drīkst iesniegt likumā noteiktā kārtībā reģistrēta politiskā partija un reģistrēta politisko partiju apvienība.

Partijai jābūt dibinātai ne vēlāk kā gadu pirms Saeimas vēlēšanām un partijā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem. Ja kandidātu sarakstu iesniedz partiju apvienība, – arī katrai no partiju apvienībā ietilpstošajām partijām jābūt dibinātai ne vēlāk kā gadu pirms vēlēšanām un apvienībā kopā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem.

CVK atbilstoši vēlētāju skaitam 13. Saeimas vēlēšanu izsludināšanas dienā ir noteikusi vēlēšanu apgabalā ievēlējamo deputātu skaitu.

Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali, no kuriem parlamentā kopā ievēlami 100 deputāti. Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam katrā Saeimas vēlēšanu apgabalā ievēlamo deputātu skaitu nosaka proporcionāli vēlētāju skaitam, kāds četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā. Savukārt vēlētāji ārvalstīs pieskaitāmi Rīgas vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam.

No Rīgas vēlēšanu apgabala 13. Saeimā ievēlēs 35 deputātus, no Vidzemes – 25, no Zemgales – 14, no Latgales – 14 un no Kurzemes vēlēšanu apgabala 12 deputātus.

Tiesības kandidēt Saeimas vēlēšanās ir jebkuram Latvijas pilsonim, kurš vēlēšanu dienā ir vecāks par 21 gadu, ja uz viņu neattiecas kāds no Saeimas vēlēšanu likuma ierobežojumiem.

13. Saeimas vēlēšanas notiks 6. oktobrī.