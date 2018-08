SKG ir četrpadsmitais politiskais spēks, kurš iesniedz CVK kandidātu sarakstu.

Ar pirmo kārtas numuru Rīgas vēlēšanu apgabalā kandidēs apvienības un Kristīgi demokrātiskā savienības valdes loceklis Armands Agrums. Ar otro numuru kandidēs Baldones novada domes priekšsēdētāja vietnieks, partijas "Gods kalpot mūsu Latvijai" valdes loceklis Andrejs Požarnovs un ar trešo – pediatre Margarita Krauča.

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partijas valdes priekšsēdētājs Jānis Dinevičs būs Vidzemes vēlēšanu apgabala "lokomotīve". Viņam seko Kristīgi demokrātiskā savienības valdes priekšsēdētājs Mareks Raups un Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas Ausu, kakla, deguna klīnikas vadītājs Jānis Sokolovs.

Zemgalē ar pirmo numuru startēs vairāku uzņēmumu valdes priekšsēdētājs, bijušais "Vienotības" biedrs Valdis Šakars. Aizkraukles novada pašvaldības deputāts Guntis Jankovskis startēs kā otrais un Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas ķirurgs Aldis Doļģis kā trešais.

Kurzemes līderis būs bezdarbnieks Arvīds Kinstlers. Viņam seko SIA "Baltic Agro" uzskaitvede Aija Svarinska un Saldus bērnu un jaunatnes centrs remontstrādnieks Rinalds Herings.

SKG "lokomotīve" Latgalē būs Dekšāru pamatskolas direktore Daiga Ceipiniece. Otrā Latgales vēlēšanu apgabalā būs farmaceita palīdze Silvija Igaune un trešā – Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partijas valdes locekle Malda Kristovska.

Visu vēlēšanu apgabalu kandidātu kopskaits ir 66 – 40 no viņiem ir vīrieši un 26 ir sievietes, liecina CVK publiskotā informācija.

Vidējais kandidāta vecums ir 51,7 gadi, lielākais īpatsvars kandidātu ir 51-60 gadus veci (24,2%). 86,4% ir latvieši, 7,6% nav norādījuši savu tautību.

Partijas jaunākajam kandidātam ir 21 gads un vecākajam 81 gads.

Teju trešdaļa (31,3%) kandidātu kā savu dzīvesvietu norādījuši Rīgu.

Ar SKG programmu var iepazīties šeit.

Ziņots, ka martā Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija, Kristīgi demokrātiskā savienības un partija "Gods kalpot mūsu Latvijai" parakstīja partijas apvienības līgumu, lai kopīgā apvienībā startētu 13. Saeimas vēlēšanās.

Jaunās apvienības pilno nosaukumu veido visu trīs partiju vārdi, taču tās saīsinājums ir "Apvienība SKG". Tā veidota uz savstarpēji ideoloģiski tuvām partijām. "SKG" ir abreviatūra vārdiem "sociāls", "kristīgs" un "godīgs", iepriekš skaidroja apvienība pārstāvji.

Iepriekš Jautāti, uz cik vietām 13. Saeimā jaunā apvienība cer, partiju līderi konkrētu skaitli nenosauca, taču pauda pārliecību par pozitīvu iznākumu un uzsvēra, ka apvienība ir konkurētspējīga ar citām partijām. Dinēvičs pauda apņēmību 5% barjeru pārvarēt, vienlaikus gan atzina, ka pats minimums būtu pārkāpt 2% barjeru, lai saņemtu valsts finansējumu. Tas būtu nepieciešams, jo apvienība neesot izveidota tikai uz šīm Saeimas vēlēšanām.

Kā iepriekš vēstīts, deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanās drīkst iesniegt likumā noteiktā kārtībā reģistrēta politiskā partija un reģistrēta politisko partiju apvienība.

Partijai jābūt dibinātai ne vēlāk kā gadu pirms Saeimas vēlēšanām un partijā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem. Ja kandidātu sarakstu iesniedz partiju apvienība, – arī katrai no partiju apvienībā ietilpstošajām partijām jābūt dibinātai ne vēlāk kā gadu pirms vēlēšanām un apvienībā kopā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem.

CVK atbilstoši vēlētāju skaitam 13. Saeimas vēlēšanu izsludināšanas dienā ir noteikusi vēlēšanu apgabalā ievēlējamo deputātu skaitu.

Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali, no kuriem parlamentā kopā ievēlami 100 deputāti. Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam katrā Saeimas vēlēšanu apgabalā ievēlamo deputātu skaitu nosaka proporcionāli vēlētāju skaitam, kāds četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā. Savukārt vēlētāji ārvalstīs pieskaitāmi Rīgas vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam.

No Rīgas vēlēšanu apgabala 13. Saeimā ievēlēs 35 deputātus, no Vidzemes – 25, no Zemgales – 14, no Latgales – 14 un no Kurzemes vēlēšanu apgabala 12 deputātus.

Tiesības kandidēt Saeimas vēlēšanās ir jebkuram Latvijas pilsonim, kurš vēlēšanu dienā ir vecāks par 21 gadu, ja uz viņu neattiecas kāds no Saeimas vēlēšanu likuma ierobežojumiem.

13. Saeimas vēlēšanas notiks 6. oktobrī.