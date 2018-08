Sarakstus CVK iesniegt var jau no 18. jūlija, tomēr partijas ar to vēl nesteidzas. Sarakstu iesniegšana turpināsies līdz 7. augustam.

LRA ir trešais politiskais spēks, kurš iesniedz CVK kandidātu sarakstu. Apvienības visu vēlēšanu apgabalu kandidātu kopskaits ir 115; 84 no viņiem ir vīrieši un 31 sieviete, liecina CVK publiskotā informācija.

Vidējais kandidāta vecums ir 46 gadi, lielākais īpatsvars kandidātu ir 51-60 gadus veci (26,1%). 80,9% ir latvieši, 17,4% nav norādījuši savu tautību. Vienam kandidātam ir Vācijas pilsonība. Aptuveni ceturtdaļa (25,2%) kandidātu kā savu dzīvesvietu norādījuši Rīgu, vienam kandidātam dzīvesvietas Latvijā nav.

LRA jaunākajam kandidātam ir 21 gads un vecākajam 74 gadi.

Kā informēja apvienībā, LRA sarakstā ir vairāk nekā 25 Latvijas pašvaldību vadītāji vai deputāti, piemēram, Rūjienas novada pašvaldības priekšsēdētājs Guntis Gladkins, Liepājas vicemērs Ģirts Kronbergs, Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Dadzis, Jēkabpils domes deputāts un autosportists Mārtiņš Svilis, Kandavas domes priekšsēdētājas vietniece Gunda Cīrule, Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektors Toms Vorkals un citi.

Rīgā ar pirmo numuru startēs juriste Ieva Brante, viņai seko Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Sarmīte Veide un 12. Saeimas deputāts Mārtiņš Šics.

Vidzemes "lokomotīve" būs LRA premjera amata kandidāts, 12. Saeimas deputāts Edvards Smiltēns, viņam seko kordiriģents, parlamentārietis Arvīds Platpers un basketbola treneris, 12. Saeimas deputāts Varis Krūmiņš.

Kurzemes vēlēšanu apgabalā ar pirmo numuru startēs LRA valdes priekšsēdētāja, Saeimas frakcijas vadītāja Nellija Kleinberga, viņai sarakstā seko Liepājas pilsētas vicemērs Kronbergs un Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dadzis.

Latgales saraksta līderis ir parlamentārietis Juris Viļums, ar otro numuru startēs Preiļu novada domes deputāts Juris Vucāns un ar trešo – Saeimas deputāte Silvija Šimfa.

Tikmēr Zemgales vēlēšanu apgabala lokomotīve būs deputāte Inga Bite, viņai seko parlamentārietis Rihards Melgailis un Jēkabpils domes deputāts Svilis.

No LRA kandidēs arī SIA "Brīvais Vilnis" izpilddirektors Māris Trankalis, Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs Viesturs Reinfelds, restorānu tīkla "Double Coffee" īpašnieks Andrejs Ņilovs, bijušais Valsts kases vadītājs, uzņēmējs Aivars Veiss un Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes prodekāns Jānis Grasis.

Tāpat LRA sarakstā atrodams grupas "Pienvedēja piedzīvojumi" līderis Māris Žigats un grupas "Bez PVN" dalībnieks Guntis Rasims.

Ar partijas programmu var iepazīties šeit.

Ziņots, ka iepriekšējās Saeimas vēlēšanās politiskais spēks parlamentā ieguva astoņas deputātu vietas. Pirms gada pašvaldību vēlēšanās apvienība Rīgā veidoja kopīgu sarakstu ar partiju "Latvijas attīstībai", par galvaspilsētas mēra amata kandidātu izvirzot Mārtiņu Bondaru, kurš gan šo politisko spēku ir pametis.

Pērnā gada rudenī par LRA sadarbības partneri kļuva kustība "Sabiedrība Centriskai politikai", kuru vada bijušais "Vienotības" politiķis Smiltēns.

Kā iepriekš vēstīts, deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanās drīkst iesniegt likumā noteiktā kārtībā reģistrēta politiskā partija un reģistrēta politisko partiju apvienība.

Partijai jābūt dibinātai ne vēlāk kā gadu pirms Saeimas vēlēšanām un partijā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem. Ja kandidātu sarakstu iesniedz partiju apvienība, – arī katrai no partiju apvienībā ietilpstošajām partijām jābūt dibinātai ne vēlāk kā gadu pirms vēlēšanām un apvienībā kopā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem.

CVK atbilstoši vēlētāju skaitam 13. Saeimas vēlēšanu izsludināšanas dienā ir noteikusi vēlēšanu apgabalā ievēlējamo deputātu skaitu.

Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali, no kuriem parlamentā kopā ievēlami 100 deputāti. Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam katrā Saeimas vēlēšanu apgabalā ievēlamo deputātu skaitu nosaka proporcionāli vēlētāju skaitam, kāds četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā. Savukārt vēlētāji ārvalstīs pieskaitāmi Rīgas vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam.

No Rīgas vēlēšanu apgabala 13. Saeimā ievēlēs 35 deputātus, no Vidzemes – 25, no Zemgales – 14, no Latgales – 14 un no Kurzemes vēlēšanu apgabala 12 deputātus.

Tiesības kandidēt Saeimas vēlēšanās ir jebkuram Latvijas pilsonim, kurš vēlēšanu dienā ir vecāks par 21 gadu, ja uz viņu neattiecas kāds no Saeimas vēlēšanu likuma ierobežojumiem.

13. Saeimas vēlēšanas notiks 6. oktobrī.