Jau ziņots, ka pirmdienas pēcpusdienā vairākās ugunsgrēka dzēšanas darbu vietās Talsu novada Valdgales pagastā un Ventspils novada Puzes pagastā lija stiprs lietus.

Kūdras un meža ugunsgrēks Talsu novada Valdgales pagastā izcēlās 17. jūlija pievakarē. Pagājušās piektdienas, 27. jūlija, rītā ugunsgrēka dzēšanā no gaismas jau esošajiem Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) helikopteram un Lietuvas NBS helikopteram pievienojās arī helikopters no Baltkrievijas. Taču tā kā otrdien, 31. jūlijā, ugunsgrēka vietā degšana ar atklātu liesmu, bet atsevišķās vietās turpinās tikai gruzdēšana, tad nav nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai no gaisa izmantot trīs helikopterus. Tāpēc Baltkrievijas helikopters otrdien atgriezīsies Baltkrievijā.

Dzēšanas darbus turpinās Latvijas NBS un Lietuvas NBS helikopters.