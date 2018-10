Pirmās no Austrijas iegādātās pašgājējhaubiču sistēmas NBS saņēma pagājušā gada 1. oktobrī.

Piektdien,19. oktobrī, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis (ZZS) un NBS komandieris Leonīds Kalniņš apmeklēs Ādažu bāzi, lai apskatītu no Austrijas iegādātās pašgājējhaubiču sistēmas.

Jau ziņots, ka 2017. gada aprīlī tika parakstīts divpusējs līgums starp Latvijas Aizsardzības ministriju un Austrijas Aizsardzības un sporta ministriju par pašgājējhaubiču sistēmu iegādi, tai skaitā uguns vadības un apmācības platformu iegādi.

Vienas vienības izmaksas, atkarībā no tās modifikācijas, ir no 60 000 līdz 140 000 eiro. Haubices, ko iegādājusies Latvija, no 2003. gada līdz 2007. gadam tika modernizētas un pēc tam iekonservētas.

NBS komandieris nesen atklāja, ka Latgalē, Lūznavas militārajā bāzē, izvietos astoņas no Austrijas piegādātās pašgājējhaubices.

Lūznava patlaban būs ir vienīgā vieta, kur ārpus Ādažu bāzes izvietotas no Austrijas iegādātās haubices.

Latvija arī turpina saņemt no Lielbritānijas iegādātas kāpurķēžu kaujas mašīnas.