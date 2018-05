Viņa norādīja, ka lielākā daļa jeb 85% no šī finansējuma ir Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi, bet pārējie 15% - valsts finansējums.

Čakša norādīja, ka veselības aprūpes sistēmā ir daudz problēmu, jo tā ilgstoši bijusi bez pietiekama finansējuma. Šī ir pirmā reize, kad izdevies atrast risinājumu, kā reģioniem palīdzēt ar ārstniecības personu nodrošinājumu. Tas iedzīvotājiem reģionos nozīmēs lielāku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, sacīja ministre.

Finansiāli apjomīgais atbalsts, kas mērāms tūkstošos eiro, paredzēts ārstiem speciālistiem, ārstu palīgiem, māsām, māsu palīgiem, vecmātēm un fizioterapeitiem, kuri vēlēsies strādāt slimnīcās, ģimenes ārstu praksēs, psihiatrijas praksēs, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā.

Kā sacīja Čakša, speciālistus un māsas paredzēts piesaistīt četrās grupās - sirds un asinsvadu slimību jomā, onkoloģijā, bērnu aprūpē un garīgās veselības jomā.

Pēc Čakšas paustā, galvenais nosacījums, lai saņemtu finansiālo atbalstu par darbu ārpus Rīgas, ir lēmums šajā vietā strādāt vismaz piecus gadus.

Piedāvātais finansiālais apmērs mērāms vairākos tūkstošos eiro un ir atkarīgs no specialitātes, ģimenes stāvokļa un bērnu skaita, piemēram, ģimenes ārstam, kurš no Rīgas gatavs pārcelties uz praksi Rēzeknē, kuram ir arī laulātais un divi bērni, atbalsts varētu sasniegt par vairāk nekā 13 000 eiro, savukārt ģimenes ārstam, kurš gatavs nodot šo praksi jaunā ārsta rokās, finansiālais atbalsts būs mērāms 50% no ceturkšņa kapitācijas finansējuma.

Ministre informēja, ka vislielākā interese par šo atbalstu ir tādām pilsētām kā Alūksne, Balvi, Gulbene, Jaunpiebalga, Liepāja, Sigulda, Tukums un Ventspils.