Pirkuma summa aplēsta uz 200 miljoniem ASV dolāru (173 miljoniem eiro), ziņo "Defense News".

Šis darījums "atbalstīs ārpolitiku un Savienoto Valstu nacionālo drošību, palīdzot uzlabot NATO sabiedroto drošību," paziņojusi ASV Aizsardzības drošības sadarbības aģentūra (DSCA).

Paziņojumā norādīts, ka šie helikopteri sekmēs "savietojamību ar ASV un NATO spēkiem", kad nepieciešama ātra reaģēšana dažādās misijās un ātra karavīru izvietošana ar helikopteriem.

"Šo helikopteru pārdošana Latvijai nozīmīgi palielinās tās spējas nodrošināt karavīru pārvietošanu, robežu drošību, pretterorisma pasākumus, medicīnisko evakuāciju, meklēšanu un glābšanu (..) un kaujas atbalstu visos laikapstākļos," teikts DSCA paziņojumā.

"Defense News" vēsta, ka galvenais helikopteru piegādātājs būs ASV uzņēmums "Sikorsky".

Jau ziņots, ka Latvijas Aizsardzības ministrija un Valsts robežsardze tuvākajos gados plāno iegādāties sešus helikopterus. Plānots, ka līgumu par piegādēm noslēgs jau šogad, bet pirmā piegāde paredzēta 2021. gadā.

Jaunajiem helikopteriem būs meklēšanas un glābšanas, medicīniskās evakuācijas, kā arī ugunsgrēka dzēšanas funkcijas, norādīja Ārlietu ministrijā.

Aizsardzības ministrijā (AM) LNT ziņām norādīja, ka, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) ekspertiem jau ilgāku laiku vērtējot dažādus piedāvājumus, "Black Hawk" atzīti par vispiemērotākajiem helikopteriem. "Lēmums par labu "Black Hawk" helikopteriem ir pieņemts, ņemot vērā to, ka šie konkrētie lidaparāti ir ražoti tieši militārām vajadzībām. Līdz ar to parametri, kas atbilst militārām vajadzībām, ir augstāki nekā citiem modeļiem, kuri tika vērtēti," sacīja AM Militāri publisko attiecību departamenta direktors Kaspars Galkins.

Ministrijā skaidroja, ka "Black Hawk" helikopterus plānots izmantot arī civilajām vajadzībām. "Pirmais ir NBS vienību atbalsts. Otrs ir meklēšanas un glābšanas funkcija. Un trešais ir medicīniskās evakuācijas nodrošināšana. Protams, vēl ceturto var pieminēt pēdējo nedēļu aktualitāšu kontekstā – viss, kas ir saistīts ar mežu ugunsgrēku dzēšanas spēju," sacīja ministrijas pārstāvis.

Pašlaik Gaisa spēkos ir četri lietoti "Mi-17" helikopteri un divi "Mi-2" helikopteri. Tāpat aģentūras LETA arhīvs liecina, ka 2012. gada nogalē noslēdzās iepirkums par 1990. gadā ražota helikoptera "Mi-17" kapitālo remontu. Toreiz remonta līguma summa bija 1 210 000 eiro.

Savukārt Valsts robežsardzē jūlijā jau informēja, ka 2017. gada decembrī noslēgtā līguma ar kompāniju "Leonardo S.p.a." realizācijas rezultātā Valsts robežsardze nodrošinās helikopteru parka atjaunošanu, aizstājot divus "Agusta Bell 206B" helikopterus, kuri ražoti 1974. un 1980. gadā, ar diviem viendzinēja vieglās klases helikopteriem.

Atbilstoši līgumam paredzēts apmācīt helikoptera pilotus, aviācijas inženiertehnisko personālu un 2019. gadā piegādāt divus jaunus helikopterus "AW 119 Kx", kas kopumā izmaksās 12 482 718 eiro ar pievienotās vērtības nodokli.