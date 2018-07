Foto: Kadrs no video

Viņš atzina, ka pirms abu līderu tikšanās pastāvēja satraukums, ka ASV prezidents varētu nākt klajā ar līdzīgu paziņojumu, kāds bija pēc viņa un Ziemeļkorejas līdera pirmās divpusējās tikšanās 2.jūnijā Singapūrā, kad Tramps apsolīja pārtraukt ASV un Dienvidkorejas kopīgās militārās mācības. Taču šīs tikšanās laikā neizskanēja negaidīti paziņojumi no Trampa, kas vērtējams pozitīvi, sacīja Hiršs.

Pētnieks atzina, ka tikšanās laikā būtiski lēmumi nav pieņemti, neskaitot padomi, kurā sadarbosies Krievijas un ASV eksperti, kas neesot nekas neierasts šāda veida sanāksmēm. "[Tikšanās] nav devusi nekādus sasniegumus, viņi neko fundamentāli jaunu nav sarunājuši," teica Hiršs.

Pētnieks vērsa uzmanību uz Trampa saudzīgo attieksmi pret Krieviju atšķirībā no diviem iepriekšējiem ASV prezidentiem. "Vienīgais Trampa daudz maz kritiskais izteikums pret Krieviju bija tas, ka abas valstis - gan Krievija, gan ASV - ir vainīgas pie sliktām attiecībām. Sliktajās attiecībās ir vainojami demokrāti [bijušais ASV prezidents Baraks] Obama, mediji, birokrāti, bet Krievija neko nav izdarījusi. Viņš nerunāja par Ukrainu, nepieminēja Sīriju un nerunāja neko par britu indēšanu vai Krievijas mācībām, kas ir ļoti dīvaini. Līdz šim visi ASV prezidenti visos samitos runāja, ka vajag sadarboties, bet vienlaikus atzina, ka Krievijā ir problēmas ar demokrātiju un tiek pārkāptas cilvēktiesības. (..) Trampa pieeja ir nekritizēt Krieviju ne par vienu no šiem jautājumiem atšķirībā no ASV iepriekšējo divu prezidentu pieejas, un mēģināt kaut kādā veidā sadarboties," teica Hiršs.

Jau ziņots, ka ASV un Krievijas prezidenti Donalds Tramps un Vladimirs Putins pēc pirmdien Helsinkos notikušajām samita sarunām tikšanos cildināja, to raksturojot kā produktīvu un sekmīgu.

Tramps sacīja, ka sarunas bijušas "atklātas, tiešas un dziļi produktīvas". Arī Putins cildināja samita tikšanos kā ļoti sekmīgu.

Putins, runājot pēc vairākām sarunu stundām, norādīja, ka nav "objektīvu iemeslu" spriedzei ASV un Krievijas attiecībās. "Visiem ir skaidrs, ka divpusējās attiecības atrodas sarežģītā posmā. Tomēr šīm grūtībām, pašreizējai spraigajai atmosfērai nav objektīvu iemeslu," skaidroja Putins.

Krievijas līderis arī sacīja, ka Tramps izvirzījis jautājumu par Krievijas iejaukšanos ASV vēlēšanās. Tāpat Putins slavēja sadarbību Krievijas un ASV drošības dienestu starpā, piebilstot, ka viņš dod priekšroku tam, ka sadarbība turpinās "cīņā ar terorismu un centienos garantēt kiberdrošību".

Krievijas ziņu aģentūras savukārt citē Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, kurš sacījis, ka sarunas bijušas "vairāk nekā lieliskas".

Putins preses konferencē atzina, ka cerējis uz Trampa uzvaru 2016.gada ASV prezidenta vēlēšanās, ņemot vērā Trampa solījumus uzlabot abu valstu attiecības.

Samits notiek Somijas prezidenta pilī. Pirms sarunu sākuma Tramps un Putins kopīgi nofotografējās ar Somijas prezidentu Sauli Nīnisti, bet pēc tam sākās tikšanās divatā ar tulku līdzdalību. Samita otrajā daļā viņiem pievienojās augstas abu pušu amatpersonas.