Augstākā tiesa (AT) pirmdien atzina par nepamatotu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ( KNAB ) piemēroto 250 eiro naudas sodu bijušajam Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes ( NEPLP ) loceklim Gintam Grūbem par amatu savienošanas ierobežojumu pārkāpšanu, pavēstīja AT preses sekretāre Baiba Kataja.

Pērn šādu pašu lēmumu pieņēma arī Administratīvā apgabaltiesa, taču KNAB apgabaltiesas lēmumu pārsūdzēja kasācijas instancē.

Savā spriedumā AT secināja, ka apgabaltiesas spriedums, ar kuru konstatēts, ka pieteicējs nav guvis ienākumus, pārkāpjot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta trešajā daļā noteiktos ierobežojumus, ir pareizs, un KNAB lēmums atcelts pamatoti. AT spriedumā norādīja, ka pamatots ir Administratīvās apgabaltiesas secinājums, atzīstot biroja rīcību par nepareizu, sadalot pieteicēja paveikto darbu radošā un neradošā, taču nepārbaudot pieteicēja paskaidrojumus, vai tā darba daļa, kurai ir organizatorisks raksturs, nav radošā darba sastāvdaļa, kas sekmē līgumos paredzētā mērķa sasniegšanu. Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem pieteicējs ir veicis apjomīgu darbu, no kura birojs tikai nelielu daļu neuzskata par radošu darbu, neminot kritērijus, kādēļ konkrētie darbi nodalāmi no kopējā darba. Faktiski birojs nav pierādījis, ka šie darbi nav vērsti uz vienotu radošā mērķa sasniegšanu.

Jau vēstīts, ka KNAB 2015. gadā, par amata savienošanas ierobežojumu pārkāpšanu piemēroja 250 eiro naudas sodu Grūbem.

KNAB konstatēja, ka Grūbe 2013. gada martā un 2014. gada maijā noslēdzis autoratlīdzības līgumu ar nodibinājumu "Rīga 2014", taču Grūbe izpildījis tādu darbu kā piedalīšanās diskusijās, sanāksmēs, konsultatīvās palīdzības sniegšana darbu autoriem, projektu izpildes kontrole, kas likuma izpratnē nav uzskatāms par radošu darbu.

Likumā noteiktie ierobežojumi nepieļauj NEPLP loceklim savienot savu amatu ar darbu vai amatu nodibinājumā.

Turklāt KNAB ieskatā Grūbe bija guvis atlīdzību par aizliegta amata izpildi. Saskaņā ar 2014. gada maijā noslēgto līgumu par darba veikšanu Grūbem bija paredzēts izmaksāt autorhonorāru 11 553 eiro apmērā, bet saskaņā ar informāciju Grūbes valsts amatpersonu deklarācijā par 2013. gadu nodibinājums "Rīga 2014" Grūbem ir izmaksājis honorāru 8400 latu (11 952 eiro) apmērā.

Likums paredz, ka valsts amatpersonai ir pienākums atlīdzināt nodarītos zaudējumus. Ienākumi un mantiskie labumi, kas gūti, pārkāpjot likumā noteiktos ierobežojumus, ir piekritīgi valstij. KNAB norāda, ka zaudējumu atlīdzība tiks pieprasīta saskaņā ar Administratīvā procesa likumu, izdodot atsevišķu administratīvo aktu par nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

Par valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu pārkāpšanu Grūbem tika piemērots 250 eiro liels administratīvais sods.

Grūbe norādīja, ka pirms amatu savienošanas ir konsultējies KNAB un nav bijis nekādu norāžu, ka nevar amatu NEPLP savienot ar radošu darbību. Grūbe nav zinājis, ka ir sākta šāda lieta KNAB, tāpat novēloti saņēmis informāciju par naudas soda piemērošanu, jo tā nosūtīta uz deklarēto dzīvesvietu, kur viņš nedzīvo.