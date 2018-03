Pēc 2. pasaules kara Cēdelghēmas gūstekņu nometnē Beļģijā izveidotās organizācijas "Daugavas Vanagi" Centrālā valde savā sēdē 1952. gada aprīlī Londonā pieņēma lēmumu par 16. martu kā Latviešu leģiona atceres dienu. Šī datuma izvēli noteica tas, ka 1944. gada 16.–18. marta kaujās pie Veļikajas upes Krievijā leģiona 15. un 19. divīzijas vienības pirmo un arī vienīgo reizi kara laikā cīnījās kopā un izcīnīja sekmīgas kaujas latviešu virsnieka pulkveža Artūra Silgaiļa vadībā, pētījumā "Karojošā piemiņa: 16. marts un 9. maijs" raksta vēsturnieks Uldis Neiburgs.

Kopš šī brīža trimdā un līdz ar valstiskās neatkarības atjaunošanu arī Latvijā no 1989. līdz 1990. gadam 16. marts kļuva par datumu, kad bijušie leģionāri, viņu draugi un tuvinieki atceras un piemin Otrā pasaules kara cīņās kritušos, ievainotos un dzīvi palikušos, trimdā izkaisītos un padomju filtrācijas un soda nometnes pārdzīvojušos un no tām neatgriezušos latviešu karavīrus, kuri bija spiesti uzvilkt svešas uniformas, jo citas iespējas viņu tālaika izpratnē, kā aizkavēt padomju okupācijas atgriešanos, toreiz nebija.

"Vienlaikus daudzi ārzemēs un arī Latvijā saredz tikai leģionāru piederību vācu SS karaspēkam, nevēloties izprast atšķirību starp nacistu noziegumiem un cīņām frontē, tāpēc 16. marts no vienkāršas leģionāru atceres dienas, kāda tā Latvijā bija līdz 1998. gadam, mūsdienās ir pārvērties par starptautisku saspīlējumu, iekšpolitisku spekulāciju, naidīgas propagandas un sabiedrības konfrontācijas datumu," uzsver Neiburgs.

Piespiedu kārtā iesaukti brīvprātīgie

Par Latviešu leģiona dibināšanas dienu uzskata 1943. gada 10. februāri, kad Lielvācijas vadonis Ādolfs Hitlers parakstīja pavēli par leģiona izveidošanu. Tā laika starptautiskās tiesības neļāva mobilizēt armijā okupēto zemju iedzīvotājus (1907. gada IV Hāgas konvencija par sauszemes kara likumiem), tādējādi vērmahta papildināšana ar okupēto valstu nacionālajām daļām tika atrisināta vienkārši: mobilizējamie šo valstu pilsoņi tika juridiski pakļauti nevis armijas vadībai, bet SS kā oficiāli nemilitārai struktūrai.

No 1943. gada marta līdz 1944. gada septembrim Latvijas teritorijā norisinājās vairākas lielas piespiedu mobilizācijas akcijas. Pēdējā mobilizācijas vilnī 1944. gada jūlijā iesauca visus 1906.–1928. gadā dzimušos vīriešus. Tādējādi kara beigās vācu armijas rindas nonāca pat 16–17 gadus veci latviešu puiši, kuriem bija jādien gaisa spēku palīgdienestā.

Par izvairīšanos no iesaukšanas draudēja cietumsods, bet par dezertēšanu no leģiona vienībām – arī nāves sods. Vēsturnieks Kārlis Kangeris pieļauj, ka no leģiona dezertēja vismaz 10 procenti kareivju. Tomēr precīzu datu par dezertieriem nav. Kopumā dažādās vācu armijas vienībās 2. pasaules karā dienēja vismaz 100 000 latviešu, no kuriem aptuveni 10 līdz 15 tūkstoši bija brīvprātīgie.

Divas latviešu divīzijas, vācu komandieri

1943. gada pavasarī Austrumu frontē uz tur jau dienošo latviešu policijas bataljonu bāzes tika izveidota Latviešu SS brīvprātīgo brigāde, kas 1944. gada sākumā tika pārformēta par 19. latviešu ieroču SS grenadieru divīziju. Visi divīzijas komandieri bija vācieši, divīziju štābi bija komplektēti no vācu virsniekiem. Savukārt latviešu virsniekiem uzticēja tikai kaujas vienību vadību, tas ir, viņi varēja darboties tikai kā pulka, bataljona vai rotas komandieri.

15. latviešu ieroču SS grenadieru divīzija tika izveidota 1943. gada februārī. Tajā iesauktie karavīri tika apmācīti Latvijas teritorijā, bet uz fronti devās 1943. gada rudenī bez kaujas pieredzes. Kaujas apbruņojumu daļa divīzijas vienību saņēma tikai dažas dienas pirms izbraukšanas uz Austrumu fronti, turklāt tai trūka transporta līdzekļu un citu apgādes priekšmetu.

1944. gada februārī abas Latviešu leģiona divīzijas nonāca tā sauktajā "Panther" pozīcijā pie Veļikajas upes Pleskavas apgabalā. Martā abas latviešu vienības apvienoja VI SS korpusā, ko komandēja vācu ģenerālis Karls fon Pfefers-Vildenbruhs.

1944. gada 16. martā latviešu vienības atradās Veļikajas labajā krastā, kad pretī esošo augstieni 93,4 ieņēma Sarkanās armijas daļas. Lai atgūtu šo augstieni, tika izveidota kaujas grupa pulkveža Artūra Silgaiļa vadībā. Tajā ietilpa 15. divīzija un 19. divīzija (tobrīd vēl brigāde). Pēc vairākām dienām sīvu kauju 18. martā augstiene, palīdzot artilērijai un aviācijai, tika atgūta.

Šīs kaujas bija nozīmīgas ne tikai tādēļ, ka abas divīzijas karoja kopā, bet arī tādēļ, ka pretuzbrukums bija sekmīgs un ka uzbrukumā tika iesaistīti ievērojami spēki. Bijušo leģionāru vidū gan visu pēckara laiku bijušas diskusijas, vai uzbrukums vadīts profesionāli un zaudējumi bijuši tā vērti, it sevišķi tāpēc, ka, turpinoties kaujām par augstieni, Sarkanās armijas jau 1944. gada 26. martā uzsāktajā pretuzbrukumā augstienes tā atguva, bet leģiona vienības ar lieliem dzīvā spēka zudumiem tika pakāpeniski pārvietotas.

16. marta mīts

"Paši leģiona virsnieki tieši 16. marta kauju neizdalīja kā kādu ārkārtēju notikumu. Kaujas Veļikajas upes krastā ilga no 1. marta līdz 14. aprīlim, un cīņas, piemēram, 26. martā, bija asiņainākas un ar lielāku nozīmi," sarunā ar portālu "Delfi" norāda vēsturnieks Valdis Kuzmins. Kāpēc tieši 16. marts tika izcelts un noteikts par leģiona atceres dienu? Vēsturnieks norāda, ka tur liela nozīme varētu būt bijusi leģiona virsniekam Artūram Silgailim, kurš pēc kara bija viens no "Daugavas Vanagu" vadošajiem darbiniekiem, un, iespējams, viņš gribējis izcelt tieši to kauju, kurā pats vadījis abu latviešu divīziju kaujas grupu.

Kuzmins arī kā "aiz matiem pievilktu" vērtē apgalvojumu, ka 16.–18. marta kaujās abas latviešu divīzijas pirmo reizi cīnījušās kopā. Jau pirms šīm kaujām leģiona vienības bija "samaisījušās" savā starpā un karoja plecu pie pleca.

Tieši 16. marta kaujā 15. divīzija zaudēja vienu virsnieku, bet trīs virsniekus ievainoja. Kaujā krita arī 14 instruktori un kareivji, ievainoja 87, bez vēsts pazuda divi. Kuzmins norāda, ka kaujas laikā latviešu virsniekiem zaudējumi šķituši krietni lielāki, tomēr pēc tam izrādījies, ka kritušo skaits ir vairāk nekā divas reizes mazāks, nekā iepriekš domāts.

Dzelzs krusti un intrigas

Jāuzsver, ka ne visi Latviešu leģiona virsnieki bija vienisprātis ar leģiona vadību par kaujas uzdevumiem Veļikajas upes krastos. Piemēram, 15. divīzijas 32. kājnieku pulka bataljona komandieris kapteinis Jēkabs Ozoliņš protestēja pret savas vienības pārcelšanu uz Veļikajas upes austrumu krastu, kur, viņaprāt, karavīri tiks sūtīti drošā nāvē. Ozoliņš tūdaļ tika atcelts no amata.

"Mani karavīri, latviešu vīri un jaunekļi, kurus es visu laiku saudzēju, pēc manas aiziešanas nolika savas galvas nemākulīgās vadības dēļ. [Latviešu leģiona virsnieki] Hāzners un Silgailis, kurš atradās šaipus upes, palika dzīvi un par šo iznīcināšanas "varoņdarbu" katrs nopelnīja pa Dzelzs krustam. Es šos krustus gan viņu vietā nebūtu spraudis pie krūtīm, jo tie bija slacīti ar mūsu kareivju asinīm, viņu "nopelnīšana" bija saistīta ar simtiem kareivju un virsnieku bojāeju," jau pēc kara savās atmiņās rakstīja Jēkabs Ozoliņš.

Kuzmins Ozoliņa atmiņas vērtē kā emocionālas un neuzskata, ka virsniekam tobrīd bija taisnība. "Ja pats Ozoliņš būtu ievērojams un respektēts "kauju lauva", tad varbūt viņam varētu piekrist. Bet citu virsnieku atmiņās mēs lasām ciniskas piezīmes par viņu. Es uzskatu, ka Jēkabam Ozoliņam tobrīd pietrūka informācijas par patieso situāciju, kā dēļ viņš sāka konfliktēt ar divīzijas vadību," norāda vēsturnieks.

Kopumā, izvērtējot 16. marta kaujas nozīmi, latviešu vēsturnieki secina, ka šī diena ir guvusi krietni lielāku skanējumu ar politizētajiem leģionāru piemiņas pasākumiem, nevis kā ievērojama un stratēģiski svarīga latviešu vienību kauja 2. pasaules kara frontēs.