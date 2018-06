"Vienotības" Eiropas Parlamenta (EP) deputāta Arta Pabrika aiziešana no partijas, lai pievienotos apvienībai "Attīstībai/Par!", no apvienības skatu punkta vērtējama kā ieguvums, norādīja Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekāns, politologs Juris Rozenvalds.

Ņemot vērā, ka Latvijas vēlētāji, daudzos gadījumos reaģē uz pazīstamām sejām, Pabrika pievienošanās apvienībai būtu ieguvums un zaudējumi saskatāmi neesot, sacīja Rozenvalds. Viņš norādīja, ka Pabrika pievienošanās apvienībai nav bijis pārsteigums, jo politiķis jau iepriekš parādījis, ka viņam ir simpātijas pret attiecīgo politisko spēku.

"Pabriks ir EP deputāts un šī iespēja viņam vairs nespīd. Apvienība varētu tikt Saeimā, bet tiktāl, lai iedabūtu savu kandidātu EP, šaubos. Ja "Attīstībai/Par!" labi veiksies, viņš varētu iekļūt Saeimā, bet nekas vairāk viņam nespīd," uzskata politologs, piebilstot, ka apvienības ieturētā līnija, piesaistot pazīstamas sejas jeb Mārtiņu Bondaru un tagad arī Pabriku , norāda uz to, ka "Attīstībai/Par!" ar šādiem soļiem cer uz vēlētāju piesaisti.

Taujāts, vai Pabriks varētu būt apvienības premjera amata kandidāts, Rozenvalds skaidroja, ka īpaši neglītās lietās politiķis nav ticis manīts, viņam ir savs solīdums un spēja argumentēt, tādēļ eiroparlamentārietis nebojās saprātīga liberālisma tēlu, ko apvienība mēģina piekopt. Tāpat Pabriks ir bijis gan aizsardzības, gan ārlietu ministrs un viņam ir pieredze EP, kas ir pozitīvi, ja vērtē viņa iespējas tikt izvirzītam par premjera amata kandidātu.

Jau vēstīts, ka Pabriks nolēmis aiziet no partijas, lai pievienotos apvienībai "Attīstībai/Par!". Kā informēja Pabriks , "lēmums nav bijis viegls, taču tam nevajadzētu būt pārsteigumam ne "Vienotības" oficiālajiem, ne neoficiālajiem vadītājiem".

Pabriks skaidro, ka nu jau pāris gadus visos iespējamos formātos un forumos ir runājis par plašu patriotisko un eiropeisko partiju koalīciju 13. Saeimas vēlēšanām, lai nākamajā parlamentā būtu pārstāvēti jauni un pieredzējuši politiķi, kurus vieno eiropeiskas vērtības, modernas un taisnīgas Latvijas vīzija. "Diemžēl sīkumainība, intrigas un vēlme par katru cenu saglābt vecos politiķus, kuru laiks ir pagājis, liedza to izdarīt. Par nožēlu jāatzīst, ka spilgti šie netikumi izpaudās nu jau manas bijušās partijas "Vienotība" šaurā loka lēmumos," norāda Pabriks .

Apvienības līdzpriekšsēdētājs Daniels Pavļuts pirmdien preses konferencē žurnālistiem sacīja, ka Pabriks varētu būt viens no "Attīstībai/Par!" saraksta līderiem kādā no apgabaliem. Politiķis skaidroja, ka apvienībai pievienojies "viens no Latvijas politikas smagsvariem, persona ar izcilu politisko reputāciju un cilvēks, kurš ir viens no sociālpolitisko ideju celmlaužiem Latvijas politikā". Pavļuts uzsvēra, ka, ņemot vērā Pabrika reputāciju un nopelnus Latvijas politikā, viņš varētu būt viens no "Attīstībai/Par!" līderiem kādā no apgabaliem, tomēr par šo jautājumu vēl notikšot diskusijas, jo saraksti vēl tiek veidoti. Sabiedrība par sarakstiem, to līderiem un premjera amata kandidātu tikšot informēta jūlija sākumā.

Atbildot uz jautājumu, vai eiroparlamentārietis ir iestājies kādā no trīs partijām, kas veido partiju apvienību, Pabriks norādīja, ka nevēlas izdalīt vienu vai otru partiju, tādēļ tikšot meklēti veidi un formulējums, kā politiķim kandidēt kā pārstāvim no visiem trim spēkiem. Savukārt komentējot kandidēšanu nākamajās EP vēlēšanās, viņš norādīja, ka vispirms ir jāuzvar Saeimas vēlēšanās. Ja "Attīstībai/Par!" iegūšot pietiekami labu pārstāvniecību un pietiekamas iespējas mainīt Latvijas politiku, tad politiķis EP vēlēšanās nekandidēšot.