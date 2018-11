'Attīstībai/Par!' pēc sarunas ar JKP: nevaram neko solīt, nezinot, kas ir maisā

"Attīstībai/Par!" sagaida no Jaunās konservatīvās partijas (JKP) topošās valdības darāmo darbu sarakstu, bet skaidru atbalstu darbībai Jāņa Bordāna (JKP) potenciālajā valdībā vēl nesniedz.

"Mēs nevaram neko solīt, nezinot, kas ir maisā," tā pēc tikšanās ar JKP žurnālistiem pauda "Attīstībai/Par!" līderis Artis Pabriks.

Abiem politiskiem spēkiem, kā atzina Pabriks, saruna bijusi gara, atklāta un nebūt ne viegla. "Mēs pārrunājām arī iepriekšējos balsojumus par Saeimas prezidiju. No mūsu puses mēs uzsvērām, ka mums nav nekāda aizvainojuma par to, ka mūsu kandidāte – Marija Golubeva – netika atbalstīta no JKP puses," atzina Pabriks.

Tikšanās laikā pārrunāts arī tas, kādā veidā "Attīstībai/Par!" vēlētos redzēt darāmos darbus valdības deklarācijā. Tagad politiskais spēks no JKP sagaida detalizētāku izklāstu par to, kas valdībai būtu vai nebūtu darāms.

Sarunu laikā nav apspriests ministriju sadalījums, kā arī personālijas. "Kamēr nebūs dokuments par to, ko mēs un kā mēs domājam darīt, mēs uzskatām, ka ir pāragri runāt par cilvēkiem, kas šo darbu darīs," atzīmēja "Attīstībai/Par!" līderis.

"Mums par valdības sadalījumu ir līdzīgs uzstādījums, kāds tas bija piedāvājumā, runājot par Saeimas prezidiju, ka viena spēka ministrijas netiek sakoncentrētas vienas partijas rokās," atzīmēja Pabriks. Ņemot vērā, ka nākamo valdību veidos partijas, kurām ir ideoloģiskas pretrunas, vienai partijai nevar būt pārāk liela dominance vienā vai otrā sektorā, piebilda politiķis.

Viņš uzsvēra, ka abiem politiskajiem spēkiem līdz šim bijuši atšķirīgi viedokļi par drošības struktūras reformām. "Mēs uzreiz pateicām, ka tādas nebūs no mūsu puses," pauda Pabriks. Viņš arī piebilda, ka abiem politiskajiem spēkiem ir dažāds viedoklis par reģionālo reformu.

Pabriks vērsa uzmanību uz to, ka jābūt arī skaidrai izpratnei par valdības veicamo darbu fiskālo ietekmi.

Savukārt Bordāns pēc sarunas norādīja, ka par atbildības jomām ar visām partijām JKP piedāvā runāt uzreiz, taču partiju apvienība "Attīstībai/Par!" aicinājusi JKP vispirms nosaukt darbus. Viņš vēl nevēlējās plašāk komentēt iespējamo atbildības jomu sadalījumu.

Ziņots, ka trešdien Valsts prezidents Vējonis pēc tikšanās ar partiju apvienības "Attīstībai/Par!", JKP un partijas "KPV LV" premjera amata kandidātiem 7. novembrī nolēmis uzticēt jaunās valdības veidošanu JKP šim amatam nominētajam Bordānam.

Jau īsi pēc Vējoņa paziņojuma sākās valdības veidošanas sarunas. Trešdien JKP tikās gan ar "KPV LV", gan ar NA. Ceturtdien JKP tiekas ar "Attīstībai/Par!", "Jauno Vienotību" un atkārtoti ar "KPV LV".

Ja līdz 21. novembrim (ieskaitot) netiks panākta vienošanās par jauno valdību, Valsts prezidents atsauks 7. novembra rīkojumu "Par Ministru kabinetu" un aicinās Bordāna vietā citu Ministru prezidenta kandidātu veidot valdību.