Publiska atvadīšanās notiks no plkst.13 līdz 14.30.

Jau ziņots, ka 30 gadus vecais mūziķis mūžībā aizgāja trešdien pēc ilgstošas slimības. Frīdenbergs cīnījās ar ļaundabīgu audzēju, un labdarības portāls "Ziedot.lv" pagājušā gada ziemā aicināja iedzīvotājus ziedot līdzekļus viņa ārstēšanas terapijām Vācijā.

Frīdenbergs dzimis 1987. gadā, mācījies Rīgas Valda Zālīša pamatskolā, Rīgas 1.Bērnu mūzikas skolā, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā un Latvijas Universitātē ieguvis bakalaura grādu politikas zinātnē.

Savu mūziķa karjeru Frīdenbergs divu gadu vecumā sāka Latvijas Radio bērnu vokālajā ansamblī "Dzeguzīte", bet plašāku atpazīstamību guva kā grupas "Putnu balle" dalībnieks. 2005. gada viņš kopā ar Būmeisteru pārstāvēja Latviju "Eirovīzijas" dziesmu konkursā ar skaņdarbu "The War Is Not Over", iegūstot piekto vietu. 2011. gadā Frīdenbergs kļuva par grupas "Tumsa" vokālistu.

Frīdenbergs strādājis Latvijas Televīzijā (LTV), kur vadījis "Eirovīzijas" konkursa nacionālās atlases kārtu un raidījumu "Gudrs, vēl gudrāks".

Mākslinieks arī iesaistījās Latvijas politikā, būdams partijas LPP/LC un Zatlera reformu partijas biedrs.