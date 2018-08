Augstākā tiesa (AT) ir apmierinājusi AS " Liepājas autobusu parks " un AS "Nordeka" blakussūdzības lietā par SIA " Rīgas satiksme " (RS) rīkoto mikroautobusu iepirkumu un nolēmusi aizliegt RS turpināt iepirkuma procedūru bez grozījumu izdarīšanas.

AT lēmumā norādīts, ka RS tiesai skaidrojusi, ka Rīgas pilsētas pašvaldība tai ir piešķīrusi ekskluzīvas tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus, un tai kā vienīgajai pakalpojumu sniedzējai nav tiesību neatkarīgi noteikt pakalpojumu cenu, bet tai ir saistošs pašvaldības domes noteiktais pamattarifs. AT ieskatā no tā izriet, ka RS šādas tiesības nevar piešķirt arī savam apakšuzņēmumam un no tā pirmšķietami var secināt, ka šajā iepirkumā iespēja piedāvāt zemāku cenu nekā pamattarifs ir vienīgi iluzora.

AT lēmumā rezumēts, ka "līguma nosacījumi pirmšķietami liek secināt, ka sarunu procedūras rezultātā slēdzamajam līgumam ir koncesijas līguma, nevis pakalpojumu iepirkuma līguma pazīmes".

Jau vēstīts, ka AT uzdevusi no nākamā gada apturēt RS un SIA "Rīgas mikroautobusu satiksme" (RMS) starpā noslēgto papildvienošanos par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu līguma termiņa pagarināšanu. AT atzinusi, ka lietā apstrīdētā papildu vienošanās ir "pirmšķietami prettiesiska", un noteikusi, ka šīs vienošanās darbība ir apturama no 2019.gada 1.janvāra.

Konkrētais iepirkums ilgst jau no 2016.gada, kad RS izsludināja sarunu procedūru mikroautobusu satiksmes pakalpojuma sniegšanai no 2018.gada 1.maija. Patlaban tajā sarunu procedūras laikā ir izvēlēti divi pretendenti - RMS un personu apvienība, kuras sastāvā ir "Liepājas autobusu parks" un AS "Nordeka".

Neskatoties uz to, ka bija izsludināta minētā sarunu procedūra, RS un RMS 2017.gada 31.maijā noslēdza papildvienošanos, ar kuru 2013.gada līguma apakšpunkts izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka pakalpojumi tiks sniegti līdz 2020.gada 30.oktobrim.

Uzņēmums "Liepājas autobusu parks" vērsās administratīvajā tiesā, lūdzot atzīt papildvienošanos par spēkā neesošu, jo tā noslēgta ārpus publiskā iepirkuma procedūras. Uzņēmums lietā lūdza piemērot pagaidu noregulējumu - aizliegt pildīt papildvienošanos.