Amerika ieņēmumi no ātrajiem kredītiem pērn ir auguši, jo 2016. gadā viņš no šiem uzņēmumiem procentos bija guvis ienākumus teju 200 000 eiro apmērā. Pērn 35 250 ASV dolārus jeb aptuveni 30 000 eiro Ameriks ieguvis procentos no "4finance", bet 205 000 eiro – procentos no "Mogo".

Deklarācijā norādīts, ka Amerikam pieder obligācijas 2,5 miljonu eiro, 100 000 eiro un 300 000 ASV dolāru vērtībā. Pagājušā gada laikā Ameriks ir kāpinājis ieguldījumus obligācijās, jo pie darījumiem ir uzrādījis obligāciju iegādi par 500 694 eiro un par 100 000 eiro.

Lielākos ienākumus – 335 000 eiro – Ameriks pērn gan guvis no darījumiem "Swedbank" ar vērtspapīriem.

Kopējie Amerika ienākumi pērn veidoja ap 645 000 eiro, kas bija par aptuveni 100 000 eiro vairāk nekā 2016. gadā. No kopējiem ienākumiem 48 000 eiro bija darba alga Rīgas Brīvostas pārvaldē, bet vismazāko summu – gandrīz 29 000 eiro – viņš saņēmis algā Rīgas domē par vicemēra pienākumiem. Deklarācijā norādīts, ka iedzīvotāju ienākumu nodokļa avansā par 2017. gadu Ameriks samaksājis 33 557 eiro.

"Mogo" dibināts 2012. gadā un tā pamatkapitāls ir pieci miljoni eiro. Uzņēmums nodarbojas ar finanšu nomu. Tā apgrozījums 2016. gadā bija 10 412 789 eiro un peļņa 2 963 499 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Savukārt "4finance" dibināts 2008. gadā un tā pamatkapitāls ir 3 165 888 eiro. Uzņēmums nodarbojas ar kreditēšanas pakalpojumiem. 2016. gadā tā apgrozījums bija 19 601 092 eiro un peļņa 29 016 900 eiro.

Amerika gada deklarācijā norādīts, ka viņš 8000 eiro uzkrājis skaidrā naudā un 295 000 eiro - bezskaidrā naudā. Amerikam nav parādsaistību, bet viņš ir izsniedzis divus aizdevumus par kopējo summu 155 000 eiro, kas ir tieši tāda summa, kāda bija uzrādīta deklarācijā pirms gada.

Ameriks pārskata periodā ir veicis vairākus darījumus, kurus jānorāda deklarācijā, jo to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās mēnešalgas, piemēram, Rīgas vicemērs biedra naudā samaksājis 7000 eiro, izņēmis skaidru naudu 25 000 eiro apmērā, konta papildināšanai ieskaitījis 35 000 eiro, bet 80 000 pārskaitījis starp saviem kontiem dažādās bankās.

Gada deklarācija liecina, ka Amerikam pieder pieci nekustamie īpašumi – trīs Brocēnos un pa vienam Brocēnu novadā un Jūrmalā, kā arī 2017. gadā ražota automašīna "Volvo V90".

Papildus Rīgas domes vicemēra amatam Ameriks ir valdes priekšsēdētājs Rīgas brīvostas pārvaldē, valdes priekšsēdētājs Latvijas ostu asociācijā, kapitāla daļu turētājs SIA "Rīgas ūdens", SIA "Rīgas nami", SIA "Rīgas meži", SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", SIA "Rīgas serviss", SIA "Getliņi EKO" un AS "Rīgas siltums. Tāpat Ameriks ir Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes loceklis Finanšu ministrijā, partijas "Gods kalpot Rīgai" priekšsēdētājs, biedrības "Tava Rīga" (Tvoja Riga) valdes loceklis, Latvijas Basketbola savienības padomes loceklis, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs, domes deputāts, pilsētas Zemes komisijas loceklis, pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas loceklis un Rīgas domes sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs.