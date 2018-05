Ceturtdien no pulksten 12 līdz 16 Esplanādē, Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja un Latvijas Mākslas akadēmijas pagalmā notiks Baltā galdauta svētki. Pasākumā zīmola "Laima" vēstniecībā ikviens ir aicināts atklāt to, ko visvairāk mīl savā valstī. No visām iedzīvotāju uzrakstītajām atbildēm tiks veidota Latvijas karte, kurā iedzīvotāji būs atzīmējuši vietu, kura Latvijā ir vismīļākā.

Papildus tam vakarā patriotiskās noskaņās plānots izgaismot vēsturisko "Laimas" pulksteni pie Brīvības pieminekļa, kas atskaņos tautā iecienītas melodijas.

"Tuvojoties Latvijas simtgadei, mūs visus pārņem īpašs saviļņojums. Godinot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu 4. maijā, mēs kopā ar "LV100", Latvijas iedzīvotājiem un viesiem svinēsim neatkarību un aicināsim to novērtēt, sargāt un lolot, stiprinot patriotiskās vērtības un mīlestību pret dzimteni," teica "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Lineta Mikša.

"Orkla Confectionery & Snacks Latvija" dibināta 2009. gadā un līdz 2015. gada beigām strādāja ar nosaukumu "NP Foods". Uzņēmums nodarbojas ar šokolādes un citu konditorejas izstrādājumu ražošanu un vairumtirdzniecību, kā arī kartupeļu pārstrādi. "Orkla Confectionery & Snacks Latvija" koncerns, kurā ietilpst arī tā meitasuzņēmumi SIA "Orkla Logistics Latvija", SIA "Saldumu Tirdzniecība", SIA "Latfood Agro", 2016. gadā strādāja ar konsolidēto apgrozījumu 77,774 miljonu eiro apmērā, bet koncerna peļņa bija 769 tūkstoši eiro.