Vairāk nekā 100 profesionālu karavīru komandas no NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupām, kas izvietotas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā, kā arī no Latvijas Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes sestdien, 5. maijā, Ādažu un Carnikavas novados piedalīsies sacensībās "Baltic Warrior 2018", lai noskaidrotu spēcīgākās un izturīgākās komandas, portālu "Delfi" informēja Aizsardzības ministrijas (AM) preses pārstāve Sandra Brāle.