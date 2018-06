Tāpat no pulksten 12.50 līdz 15 būs izmaiņas pašvaldības uzņēmuma "Rīgas satiksmes" sabiedriskā transporta maršrutos.

No pulksten 7 līdz 16 slēgta būs transportlīdzekļu un nepieciešamības gadījumā arī gājēju satiksme Tērbatas ielas posmā no Merķeļa ielas līdz Dzirnavu ielai un Elizabetes ielas posmā no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Barona ielai.

Savukārt no pulksten 12 līdz 15 slēgs transportlīdzekļu un gājēju satiksmi Tērbatas ielas posmā no Merķeļa ielas līdz Matīsa ielai, Brīvības ielas posmā no Merķeļa ielas līdz Matīsa ielai (izņemot sabiedrisko transportu posmā no Matīsa ielas līdz Bruņinieku ielai, ieskaitot krustojumus), Bruņinieku ielas posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Brīvības ielai, Dzirnavu ielas posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Brīvības ielai un Blaumaņa ielas posmā no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Barona ielai.

Tāpat satiksmi šajā laikā slēgs Lāčplēša ielas posmā no Baznīcas ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Ģertrūdes ielas posmā no Baznīcas ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, Martas ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Krišjāņa Barona ielai un Stabu ielas posmā no Baznīcas ielas līdz Krišjāņa Barona ielai.

Līdz pulksten 16 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Tērbatas ielā abās pusēs posmā no Merķeļa ielas līdz Bruņinieku ielai, Elizabetes ielā posmā no Brīvības ielas līdz Tērbatas ielai. Elizabetes ielas kreisajā pusē 50 metrus garā posmā un virzienā no Tērbatas ielas līdz Krišjāņa Barona ielai un Matīsa ielas labā pusē, posmā un virzienā no Aleksandra Čaka ielas līdz Krišjāņa Barona ielai.

Līdz 9. jūnija pulksten 19 tiks slēgta gājēju (izņemot pasākuma dalībnieku) plūsma arī Vērmanes dārzā.

No pulksten 12.50 līdz 15 būs izmaiņas pašvaldības uzņēmuma "Rīgas satiksmes" sabiedriskā transporta maršrutos. Kā aģentūru LETA informēja "Rīgas satiksmes" preses sekretārs Viktors Zaķis, šajā laikā 1., 6. un 9. maršruta autobusi galapunkta "Abrenes iela" virzienā kursēs pa maršrutu līdz Brīvības ielai, tālāk pa Brīvības ielu, Bruņinieku ielu, Krišjāņa Valdemāra ielu, Raiņa bulvāri un tālāk pa maršrutu. No pilsētas centra autobusi kursēs pa maršrutu līdz Satekles ielai, tālāk pa Satekles ielu, Marijas ielu, Aleksandra Čaka ielu, Matīsa ielu, Brīvības ielu un tālāk pa maršrutu.

3., 14., 16., 21. un 40. maršruta autobusi galapunktu "Pļavnieki", "Zvēraudzētava", "Papīrfabrika "Jugla"" un "Jugla" virzienā kursēs pa maršrutu līdz Marijas ielai, tālāk pa Marijas ielu, Aleksandra Čaka ielu, Matīsa ielu, Brīvības ielu un tālāk pa maršrutu. Galapunktu "Daugavgrīva", "Abrenes iela", "Imanta" un "Ziepniekkalns" virzienā autobusi kursēs pa maršrutu līdz Brīvības ielai, tālāk pa Brīvības ielu, Bruņinieku ielu, Krišjāņa Valdemāra ielu, Raiņa bulvāri un tālāk pa maršrutu.

20. maršruta autobusi galapunkta "Pētersalas iela" virzienā kursēs pa maršrutu līdz Aleksandra Čaka ielai, tālāk pa Aleksandra Čaka ielu, Marijas ielu, Merķeļa ielu, Kalpaka bulvāri un tālāk pa maršrutu. Galapunkta "Pļavnieku kapi" virzienā autobusi kursēs pa maršrutu līdz Elizabetes ielai, tālāk pa Elizabetes ielu, Krišjāņa Valdemāra ielu, Raiņa bulvāri, Marijas ielu, Aleksandra Čaka ielu un tālāk pa maršrutu.

50. maršruta autobusi galapunkta "Abrenes iela" virzienā kursēs pa maršrutu līdz Bruņinieku ielai, tālāk pa Bruņinieku ielu, Aleksandra Čaka ielu, Marijas ielu, Gogoļa ielu un tālāk pa maršrutu. No pilsētas centra autobusi kursēs pa maršrutu līdz Marijas ielai, tālāk pa Marijas ielu, Aleksandra Čaka ielu, Stabu ielu un tālāk pa maršrutu.

1. trolejbusa maršruts tiks slēgts līdz apmēram pulksten 15.30. Pirmais trolejbuss no galapunkta "Pētersalas iela" plānots pulksten 15.34 un no galapunkta "Valmieras iela" pulksten 15.56.

12. maršruta trolejbusi galapunkta "Šmerlis" virzienā kursēs pa maršrutu līdz Raiņa bulvārim, tālāk pa Raiņa bulvāri, Marijas ielu, Aleksandra Čaka ielu, Matīsa ielu, Brīvības ielu un tālāk pa maršrutu. Pārdaugavas virzienā 12. maršruta trolejbusi kursēs bez izmaiņām.

14 .maršruta trolejbusi kursēs no galapunkta "Mežciems" pa maršrutu līdz Brīvības ielai, tālāk pa Bruņinieku ielu, Krišjāņa Valdemāra ielu, Raiņa bulvāri, Marijas ielu, Aleksandra Čaka ielu, Matīsa ielu, Brīvības ielu un atpakaļ pa maršrutu uz Mežciemu.

17. maršruta trolejbusi galapunkta "Centrālā stacija" virzienā kursēs pa maršrutu līdz Brīvības ielai, tālāk pa Bruņinieku ielu, Krišjāņa Valdemāra ielu, Raiņa bulvāri un tālāk pa maršrutu. Galapunkta "Purvciems virzienā" trolejbusi kursēs pa maršrutu līdz Marijas ielai, tālāk pa Marijas ielu, Aleksandra Čaka ielu, Matīsa ielu, Brīvības ielu un tālāk pa maršrutu.