Karstas diskusijas par valsts drošības uzturēšanu "Delfi TV" raidījumu ciklā "Par ko balsot?" septembrī aizsāka jautājums par valsts drošības dienestu daudzumu un struktūru. Politiķu domas dažos punktos sakrita, taču bija arī krasi atšķirīgi viedokļi, no kuriem spilgtākais piederēja 13. Saeimā ievēlētajai Jaunās konservatīvās partijas deputātei Jutai Strīķei . Atsaucoties uz it kā faktu, ka kaimiņvalstij Igaunijai ir tikai viens drošības dienests, viņa pauda nepieciešamību aizņemties šo ideju no kaimiņiem un izveidot Nacionālo drošības biroju. Taču, izpētot Igaunijas drošības iestāžu struktūru, var nonākt pie secinājuma, ka Igaunijā nav tikai viens specdienests, un tuvākā valsts ar šādu drošības dienesta struktūru ir Baltkrievija.