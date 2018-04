Saistībā ar Krievijas atkārtoti pieteiktajiem plāniem šaut raķetes Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā lielākās bažas raisa informācijas trūkums un drošības apdraudējums, sacīja Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis (ZZS).

Pēc viņa teiktā, par informācijas trūkumu pērn jau runāja NATO ģenerālsekretārs gan Minhenes konferences laikā, gan pirms notikušajām Krievijas un Baltkrievijas militārajām mācībās "Zapad". "Maksimāli tiek mēģināts apiet EDSO (Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas) dokumentu un tajā iekļautās prasības," skaidroja ministrs.

Viņš norādīja, ka Krievijas rīcība ir spēka demonstrēšana, turklāt pēdējā laika notikumi, tostarp vakar Kaļiņingradas apgabala piekrastē virs Baltijas jūras nakts izmēģinājumu lidojuma laikā avarējušais Krievijas kara helikopters, kā arī notikušās mācības "Zapad" tikai pastiprina bažas par drošību.

Vienlaikus Bergmanis pieļauj, ka Krievijas rīkotās apmācības atstāj ietekmi uz gaisa un ūdens satiksmi - tās jau otro reizi liek strādāt pastiprinātā režīmā un mainīt maršrutus.

Bergmanis norādīja, ka šīs mācības atšķiras no iepriekš plānotājām, jo iepriekšējā reizē apmācības bija plānotas no pulksten 6 līdz 8, bet nākamās apmācības plānotas no pulksten 11 līdz 23, tāpat atšķiras arī slēdzamās gaisa telpas augstums, kas iepriekš bija 18 kilometri, bet tagad - 20 kilometri.

Uz jautājumu, ko šāda prasību paplašināšana varētu nozīmēt, Bergmanis sacīja, ka viņam to ir grūti komentēt, jo iepriekšējās apmācības nenotika.

Kā ziņots, Krievijas Galvenais gaisa satiksmes vadības centrs informējis Latvijas CAA, ka Krievijas Jūras spēki no 17. aprīļa līdz 19. aprīlim rezervējuši gaisa telpu un 19. aprīlī plāno veikt raķešu šaušanas pārbaudi gaisa telpā virs Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas Baltijas jūrā. To plānots darīt laikā no pulksten 11 līdz 23.

Pēc Galkina paustā, Krievijas puse aicinājusi Latvijas Civilās aviācijas aģentūru noteiktajā laika posmā slēgt gaisa telpu 20 kilometru augstumā raķešu šaušanai paredzētajā zonā aptuveni 40 kilometrus no Latvijas krasta līnijas.

AM joprojām uzskata šāda veida mācības Latvijas teritoriālo ūdeņu tiešā tuvumā par nepamatotām un provokatīvām, kā arī pauž bažas par Krievijas spējām nodrošināt drošību mācību laikā.

Jau ziņots, ka piektdien Krievijas Baltijas karaflote informēja, ka 12. aprīļa vakarā īsi pirms pusnakts Kaļiņingradas apgabala piekrastē virs Baltijas jūras nakts izmēģinājumu lidojuma laikā avarējis Krievijas kara helikopters "Ka-29". Abi tās apkalpes locekļi gājuši bojā, piektdien paziņoja Krievijas Baltijas karaflote.

Nacionālie bruņotie spēki sekos līdzi šo mācību norisei un arī turpmāk veiks pastiprinātu mūsu valsts robežu novērošanu.

Kā ziņots, Krievijas Jūras spēki raķešu šaušanas mācības Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā bija pieteikuši arī no 4. līdz 6. aprīlim. Mācību laikā netika izšauta neviena raķete, bet šādas mācības uzskatāmas kā daļa no Krievijas stratēģiskās komunikācijas un spēka demonstrēšanas citām reģiona valstīm, iepriekš pauda eksperti.