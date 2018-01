No Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas atsaukti bez frakcijas palikušie deputāti Gunārs Kūtris un Aivars Meija.

Katru frakciju ētikas komisijā pārstāv divi deputāti. Tas nozīmē, ka līdzšinējo 12 deputātu vietā komisijā turpinās strādāt 10 deputāti.

Pie frakcijām nepiederošais deputāts Kūtris turpinās darboties Juridiskajā komisijā, savukārt Meija Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā.

Saeimas Prezidijs trešdien izskatīja deputāta Ringolda Baloža iesniegumu par izstāšanos no partijas "No sirds Latvijai" (NSL), līdz ar to šī frakcija oficiāli beigusi pastāvēt.

Tas saistīts ar to, ka pēc Baloža izstāšanās NSL frakcijā palika četri deputāti, bet Saeimas Kārtības rullī noteiktais minimālais parlamentāriešu skaits frakcijā ir vismaz pieci.

Četri deputāti, kas palika NSL frakcijā - Inguna Sudraba, Kūtris, Meija, Romāns Mežeckis - turpmāk parlamentā darbosies kā pie frakcijām nepiederošie deputāti.