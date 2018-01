Boķis izstāsies no partijas "Vienotība" Saeimas frakcijas. Iespēja iestāties LZS esot divu pušu jautājums, tāpēc atkarīga arī no šī politiskā spēka izšķiršanās, skaidroja Boķis. Ja lēmums būs pozitīvs, tad politiķis neizslēdz iespēju pretendēt uz iespēju Saeimas vēlēšanās kandidēt no ZZS saraksta.

Zaļo un zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis norādīja, ka LZS Valmieras nodaļai būs jāpieņem lēmumi par to, vai Boķi uzņemt LZS un vai virzīt viņa kandidatūru uz 13.Saeimas vēlēšanām. ZZS līderis personīgi kopumā atbalstītu šādas izšķiršanās, bet par to jālemj nodaļai.

ZZS frakcija ir gatava sadarboties ar Boķi kā pie frakcijām nepiederošu deputātu šajā parlamenta sasaukumā, apliecināja frakcijas vadītājs.

Līdzīga situācija būtu arī ar Saeimas deputātu Viktoru Valaini, ja viņš nolemtu vairs nepārstāvēt Jēkabpils reģionālo partiju un izteiktu vēlmi iestāties Zemnieku savienībā un kandidēt vēlēšanās. Tad par abiem augstāk minētajiem lēmumiem - par uzņemšanu LZS un kandidatūras virzīšanu vēlēšanām - jālemj LZS Jelgavas vai Jēkabpils nodaļai, atkarībā no tā, kurai politiķis izvēlētos pievienoties. Arī iespēju Valainim startēt vēlēšanās no ZZS saraksta Brigmanis personīgi atbalsta.

Valainis apstiprināja, ka izstāsies no "Vienotība" Saeimas frakcijas un turpmāk parlamentā darbosies kā pie frakcijām nepiederošais deputāts.

Taujāts par sarunām ar reģionālajām partijām, Brigmanis norādīja, ka pašlaik turpinās sarunas par sadarbības iespēju ar "Latgales partiju". Savukārt attiecībā uz partiju "Valmierai un Vidzemei" ZZS frakcijas priekšsēdētājs prognozē, ka par sadarbību 13.Saeimas vēlēšanās netiks panākta. Reizē sarunas vēl ir atvērtas, un ZZS ir gatava ar "Valmierai un Vidzemei" pārstāvjiem sadarboties jaunās valdības veidošanā nākamajā parlamenta sasaukumā, piebilda politiķis.

Viņš norādīja, ka par konkrētu sadarbību ar kādu vai kādām no reģionālajām partijām ir nepieciešams vienoties līdz marta pirmajai dekādei. Savukārt kandidātus 13.Saeimas vēlēšanām ZZS paziņos maijā, pavēstīja Brigmanis.

Saeimas nākamā sasaukuma vēlēšanas notiks šogad oktobrī.