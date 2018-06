Ar pilnu būvdarbu karti var iepazīties VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājas lapā.

Piektdienas pēcpusdienā autobraucējiem jārēķinās ar to, ka Pierīgā, kā arī Jūrmalas un Saulkrastu virzienā satiksme var būt palēnināta, tāpēc LVC aicina ieplānot papildu laiku ceļam vai arī izvēlēties braukšanai laiku ārpus sastrēgumstundām.

Ilgstošā sausā laika dēļ uz grants autoceļiem turpina pastiprināti veidoties putekļi, tāpēc LVC aicina autovadītājus ievērot atbilstošu distanci un braukšanas ātrumu, lai izvairītos no negadījumiem. Latvijā vairāk nekā puse no valsts autoceļiem ir ar grants segumu, no tiem lielākā daļa ir vietējās nozīmes ceļi.

Turpinās būvdarbi uz Rīgas apvedceļa (A4) Salaspils pusē posmā no Avotiem līdz pārvadam pār dzelzceļu pie Daugavpils šosejas (A6). Tur ir ievērojami satiksmes ierobežojumi, kuru dēļ satiksme ir stipri palēnināta. Gan tranzīta transportam, gan vietējiem iedzīvotājiem LVC iesaka izvēlēties apbraucamos ceļus.

Remontdarbus uz Rīgas apvedceļa iespējams izbraukt nepilnā stundā – ceļa Ulbroka–Ogre (P5) krustojumā ar Rīgas apvedceļu drīkst braukt tikai taisni, nogriešanās uz apvedceļu ir aizliegta, apvedceļa remontposmā ir četri luksoforu posmi, nepieciešamības gadījumā satiksmi organizē regulētāji, uz tilta pār Mazo Juglu ir platuma ierobežojums 3,5 metri.

Vieni no plašākajiem remontdarbiem valstī ir uz reģionālā autoceļa Augšlīgatne–Skrīveri (P32) no Madlienas līdz Skrīveriem, kur ir piecpadsmit luksoforu posmi, un to izbraukšana prasa vairāk nekā pusotru stundu. Būvdarbi uz šī ceļa sākušies arī posmā no Augšlīgatnes līdz Nītaurei.

Līdzīga situācija ir arī uz reģionālā autoceļa Rēzekne–Gulbene (P36), kur ceļš no Rēzeknes apvedceļa līdz Balvu novada robežai prasīs pusotru stundu, jo ir septiņi luksoforu posmi un vēl 3 m platuma ierobežojums.

Arī ceļā no Rīgas uz Rēzekni vai otrādi posmā no Varakļāniem līdz Viļāniem (A12) jārēķinās ar plašiem remontdarbiem un septiņiem pagaidu luksoforiem, kuru izbraukšana prasa nepilnu stundu ceļā.

Ceļā no Rīgas uz Daugavpili un otrādi jārēķinās, ka ceļa remontdarbi notiek vairākās vietās. Rīgai tuvākie remontposmi ir no Ikšķiles līdz Ogrei, no Dzelmēm līdz Klidziņai, no Klidziņas līdz Zemkopības institūtam Skrīveros, no Stukmaņiem līdz Pļaviņām, turklāt remontdarbi notiek arī uz tilta pār Aivieksti, un satiksme virzienā uz Daugavpili notiek pār tiltu, bet Rīgas virzienā tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu caur Glāzniekiem.

Uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Duntes līdz Svētciemam notiek seguma virskārtas atjaunošana un ir viens līdz divi luksoforu posmi, kuru šķērsošana var prasīt pusstundu.

Lielākie satiksmes ierobežojumi Latgalē ir uz autoceļa Krāslava–Preiļi–Madona (P62) posmā no Bašķiem līdz Preiļiem ir astoņi luksoforu posmi; tiem, kas dodas no Rīgas uz Aglonu vai otrādi, iesakām izmantot Daugavpils šoseju (A6), autoceļu Višķi–Nīcgale (P64) un Rēzeknes–Daugavpils ceļu (A13), nepilnu stundu ceļā prasa arī šī paša ceļa (P62) posms no Steķiem līdz Atašienes krustojumam ar sešiem luksoforu posmiem, pusstunda ceļā paies no Pušmucovas līdz Ludzai (P49) ar pieciem luksoforu posmiem, trīs līdz pieci luksoforu posmi un pusstunda arī remontposmā starp Rēzekni un Ludzu (A12).

Lielākie satiksmes ierobežojumi Vidzemē ir uz autoceļa Valmiera–Cēsis–Drabeši (P20) pārvada pār Vidzemes šoseju (A2) ir slēgta satiksme pa nobrauktuvēm virzienā no Cēsīm uz Rīgu un no Veclaicenes uz Cēsīm; satiksme tiek organizēta pa apbraucamajiem ceļiem – pa nobrauktuvēm Cēsis-Veclaicene un Rīga-Cēsis, uz autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) posmā no pagrieziena uz Kaipiem līdz pagriezienam uz Gulbīti ir pieci luksoforu posmi, un tos var izbraukt pusstundā.

Lielākie satiksmes ierobežojumi Kurzemē ir uz Klaipēdas šosejas (A11) posmā no Rucavas līdz Lietuvas robežai ir četri luksoforu posmi, un tas prasa pusstundu ceļā, uz Liepājas šosejas aiz Saldus ir četri luksoforu posmi, kas prasa nepilnu pusstundu ceļā, uz autoceļa Ventspils–Grobiņa (P111) posmā no Labraga līdz Mežainei aktīvo būvdarbu laikā ir līdz sešiem luksoforu posmiem un stunda ceļā, kā arī remonts ir arī uz autoceļa Ezere–Embūte–Grobiņa (P106) posmā no Ezeres līdz Liepiņām, un tur dienā ir līdz trīs luksoforu posmiem.