Politiķa uzkrājumi 2017.gadā palielinājušies par 137 110 eiro salīdzinājumā ar 328 933 eiro 2016.gadā. Viņš augstāk minētos līdzekļus uzkrājis AS "Swedbank", AS "SEB banka" un Lielbritānijas "Lloyds Bank".

Pērn ienākumos deputāts guvis 193 425 eiro, no kuriem "lauvas tiesu" veidoja ienākumi no Brigmaņa zemnieku saimniecības "Priedule" - 103 378 eiro, un alga Saeimā - 54 539 eiro. Tādu pašu summu, kā gūtie ienākumi no zemnieku saimniecības, viņš norādījis arī deklarācijas darījumu sadaļā kā iemaksātos personīgos līdzekļus.

Brigmanis pērn veicis dāvinājumus 25 000 eiro apmērā un pārdevis finanšu instrumentus par 9859 eiro.

Viņam pieder arī astoņi zemes gabali Jelgavā, trīs zemes gabali, ēka un māja Pūres pagastā, kā arī zeme ar māju Lielbritānijā, Derbijā. Deputātam pieder arī 2007.gada izlaiduma vieglā automašīna "Nissan X Trail".

ZZS frakcijas vadītājam pieder kapitāldaļas 1,42 eiro vērtībā zemnieku savienībā "Priedule" un arī 14 eiro vērtībā AS "Jelgavas dzirnavas". Brigmanis norādījis, ka viņam ir uzkrāti līdzekļi pensiju fondā un ir dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu.