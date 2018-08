Naktī uz svētdienu pulksten 23.33 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Ģenerāļa Baloža ielu Liepājā, kur ugunsgrēks bija izcēlies neapsaimniekotā ēkā un bija jūtams stiprs piedūmojums.

Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg neapsaimniekotas ēkas trešais stāvs un jumts 1000 kvadrātmetru platībā. Veicot ugunsgrēka dzēšanas darbus, cieta viens ugunsdzēsējs glābējs, kurš nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Svētdien pulksten 20.22 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks likvidēts.

Sestdien pulksten 20.44 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Tukuma novada Pūres pagastu, kur ugunsgrēks bija izcēlies pirtī. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka deg divstāvu pirts un piebūve 100 kvadrātmetru platībā. Šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks likvidēts pulksten 00.05.

Pulksten 2.05 saņemts izsaukums uz kādu daudzdzīvokļu māju Rīgā, kur bija redzami dūmi. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka no viena ēkas stāva logiem nāk dūmi un pastāv stiprs piedūmojums.

Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotās ēkas izglāba trīs cilvēkus, no kuriem viens bija cietis, un tika nodots NMPD mediķiem. Pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem evakuējās seši cilvēki, līdztekus ugunsdzēsēji glābēji evakuēja vēl divus cilvēkus. Pulksten 3.31 ugunsgrēks likvidēts un tajā dega dzīvoklis 10 kvadrātmetru platībā.

Svētdien pulksten 13.51 VUGD saņēma izsaukumu uz Liepāju, kur ugunsgrēks bija izcēlies pirtī. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka pie ēkas piebūvētā pirtī deg malka astoņu kvadrātmetru platībā. No piedūmotās ēkas ugunsdzēsēji glābēji evakuēja vienu cilvēku, kuru nodeva NMPD mediķiem. Pulksten 14.58 ugunsgrēks likvidēts.

Aizvadītajās diennaktīs ugunsdzēsēji glābēji steidzās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, sausā zāle, meža zemsedze, mežs, kūdra, lapu kaudze, labības rugāji, sadzīves mantas, siena ruļļi traktora piekabē, elektrības instalācija, sienas apšuvums, pārvietojams celtniecības vagons, pārvietojams tirdzniecības vagons, divas vieglās automašīnas, dīzeļģenerators, garāžas jumts un siltumizolācija, dārza māja un žogs, saimniecības ēka, jaunbūve, neapsaimniekota ēka, trīs šķūņi un trīs gadījumos bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens.

Vakar ugunsdzēsēji glābēji saņēma vairāk nekā 50 izsaukumu, kas bija saistīti ar vēja un negaisa radītiem postījumiem. Lielākajā daļā gadījumu palīdzība bija nepieciešama, lai atbrīvotu ceļa braucamo daļu vai ietvi no nolūzušiem kokiem.

Vakar ap pulksten 22 saņemts izsaukums uz Ludzas novada Briģu pagastu, kur mežā apmaldījies cilvēks. Izmantojot automašīnas skaņas un gaismas signālus cilvēkam norādīts pareizais virziens izejai no meža.

Palīdzot bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem dzīvniekiem, brīvdienās ugunsdzēsēji glābēji Alūksnes novada Annas pagastā no dīķa izcēla govi, Liepājas ielā Daugavpilī no trešā stāva balkona nocēla kaķi, Maskavas ielā Rīgā, Aglonas novada Kastuļinas pagastā un Vārkavas novada Upmalas pagastā no kokiem nocēla kaķus, Jelgavas ielā Saldū un Dārzu ielā Rēzeknē atbrīvoja pusatvērtos logos iesprūdušus kaķus, bet Dzeguzes ielā Daugavpilī notvēra dzīvojamā mājā ielīdušu čūsku un palaida brīvībā.





Aizvadītajās brīvdienās VUGD saņēma 168 izsaukumus – 48 uz ugunsgrēku dzēšanu un 96 uz glābšanas darbiem, bet 24 no izsaukumiem bija maldinājumi.