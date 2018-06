Tolaik Saeimas darba kārtībā bija pretrunīgie grozījumi Kredītiestāžu likumā, kas banku likvidatoriem paredzēja noteikt prasības, kurām Rasa neatbilstu. Tas nozīmē, ka pēc likuma grozījumu pieņemšanas un stāšanās spēkā Rasa nevarētu tikt iecelts par TKB administratoru Ilmāra Krūma vietā.

Kā "TV3 ziņām" stāstīja Seržants, Bunkus, zinot, ka deputāta pārstāvētā Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) grasās Saeimas balsojumā atbalstīt Rasam nelabvēlīgos likuma grozījumus, piezvanījis viņam un uzaicinājis uz tikšanos. "Tad, kad mēs satikāmies vienā Saeimai blakus esošā kafejnīcā, bija diezgan viennozīmīgs piedāvājums," raidījumam stāstīja Seržants. Pēc tam sarunas esot pārtrūkušas.

Jautāts, kāpēc pēc šī "ziedojumu" piedāvājuma saņemšanas Seržants nevērsās ar iesniegumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, viņš "TV3 ziņām" atbildēja: "Diemžēl vēl viens piedāvājums sarunai nesekoja. Acīmredzami dzirdīgas ausis bija atrastas. Manuprāt, dažas dienas pirms izšķirošā balsojuma presē manīju foto no [Inta] Dāldera un Rasas kungu kopējām brokastīm."

Par Dāldera un Rasas tikšanos tolaik vēstīja portāls "Pietiek.com", publicējot izplūdušu fotogrāfiju. Sazvanīts pa telefonu, Dālderis "TV3 ziņām" nenoliedza, ka ticies ar Rasu. Viņš skaidroja, ka pirms Kredītiestāžu likuma grozīšanas meklējis neatkarīgu ekspertu, kas varētu situāciju izskaidrot, un kāds paziņa ieteicis Rasu. Tobrīd Dālderis nemaz neesot nojautis, ka Rasa kāro tikt TKB likvidatora amatā.

Saeima tolaik, 2017. gada jūnijā, Rasam nelabvēlīgos grozījumus Kredītiestāžu likumā pieņēma ar opozīcijas atbalstu. Likumprojektu atbalstīja 56 deputāti no ZZS, nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK, "Saskaņas" un "No sirds Latvijai". Pret bija 20 parlamentārieši, tostarp "Vienotības" deputāti un Artuss Kaimiņš (KPV LV), savukārt Edvards Smiltēns (V) balsojumā atturējās. Vēl 17 parlamentārieši no ZZS, nacionālās apvienības, "Vienotības", Latvijas Reģionu apvienības un "Saskaņas" balsojumā nepiedalījās.

Tomēr Valsts prezidents Raimonds Vējonis Saeimas pieņemtos, Rasam nelabvēlīgos grozījumus nodeva atpakaļ parlamentam otrreizējai caurlūkošanai, norādot uz bažām, ka grozījumu patiesais mērķis varētu būt ietekmēt konkrēto TKB likvidācijas procesu un tiesas izlemšanā esošu jautājumu par administratora iecelšanu šīs kredītiestādes maksātnespējas procesā.

Vēlāk tiesa Rasu iecēla par likvidējamās TKB administratoru. Rasa par savu palīgu noalgoja Bunku. Šogad martā Latvijas Televīzijas raidījums "de facto" vēstīja, ka Rasas komanda par likvidējamās bankas maksātnespējas administrēšanu pusgada laikā saņēmusi 2,9 miljonus eiro.

Jau ziņots, ka Rasu likvidējamās TKB administratora amatam piedāvāja Finanšu un kapitāla tirgus komisija pēc tam, kad iepriekšējais TKB administrators Krūms tika aizturēts kopā ar maksātnespējas procesa administratoru Māri Sprūdu, kā arī administratoru Nauri Durevski un finansistu Jorenu Raitumu.

Rasas palīgs Bunkus trešdien, 30. maijā, tika nošauts, kad viņš ar automašīnu brauca garām Rīgas Meža kapiem. Policija šo slepkavību patlaban izmeklē.