Pērn Čakša 50 000 eiro ieguvusi no mājas pārdošanas, bet 151 000 eiro - no dzīvokļa pārdošanas juristam Mārim Ligutam. Šo īpašumu vietā viņa iegādājusies māju Inčukalnā par 186 000 eiro.

Algā no Valsts kancelejas ministre pērn saņēmusi 59 968 eiro jeb par nepilniem 30 000 eiro vairāk nekā 2016. gadā, kad viņa tikai gada vidū stājās ministra amatā. Tāpat ministre saņēmusi pabalstu no VSAA 1375 eiro apmērā, procentos no bankas "Luminor" guvusi 3,57 eiro, bet no bankas "Nordea Bank" - 10,58 eiro.

Veselības ministres uzkrājumi pērn auguši par 41 412 eiro - pērnā gada izskaņā viņa bija uzkrājusi 93 394 eiro, no tiem skaidrā naudā bija uzkrāti 5000 eiro, bet bezskaidrā - 88 394 eiro. Savukārt 2016. gadā ministre deklarēja bezskaidras naudas uzkrājumu 46 982 eiro apmērā un skaidras naudas uzkrājumu 5000 eiro apmērā.

Savukārt ministres parādsaistības pērn bijušas 130 231 eiro apmērā, bet 2016. gadā viņa deklarējusi parādsaistības 124 157 eiro apmērā. Tāpat viņa izsniegusi aizdevumus par kopējo summu 62 646 eiro.