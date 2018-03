Skandālā iekļuvušās Lielbritānijas datu analīzes firmas "Cambridge Analytica" māteskompānija "SCL group" savulaik organizējusi astoņu nedēļu ilgus kursus NATO Stratēģiskās komunikācijas centrā Rīgā, svētdien ziņo televīzijas raidījums "Nekā personīga".

Lielbritānijas televīzijas "Kanāla 4" žurnālisti vairākus mēnešus ilgā pētījumā pierādījuši, ka polittehnologi no kompānijas "Cambridge Analytica" slēpti ietekmējuši vēlētājus ne tikai ASV. Zagti dati no sociālo tīklu lietotāju kontiem, kas izmantoti vēlēšanu kampaņās. "Cambridge Analytica" publiski noliedz darbu aizkulisēs un zādzības no sociālajiem tīkliem, bet slepeni ierakstītajās sarunās ar britu žurnālistiem viņi stāsta, kā sadarbojas ar specdienestiem, lai vāktu kompromatus, izmanto prostitūtas, lai diskreditētu vēlēšanu kandidātus, un slēpti filmē, kā notiek politiķu uzpirkšanas mēģinājumi.

"Nekā personīga" noskaidrojis, ka pirms trim gadiem "Cambridge Analytica" mātesorganizācija "SCL group" rīkojusi astoņas nedēļas garus kursus Rīgā tobrīd nesen dibinātajā NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrā. Centrs tolaik neesot zinājis par "SCL group" meitaskompānijas iesaisti politisko kampaņu organizēšanā.

NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts raidījumam skaidroja, ka toreiz tika apmācītas NATO valstu militārpersonas un ministriju amatpersonas. Mācītā metode gan nebija saistīta ar digitālām lietām. Tā bijusi socioloģiska pieeja, kas nedaudz atšķiroties no tā, kas ierasts Latvijā.

Tā arī bijusi vienīgā NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra sadarbība ar šo uzņēmumu. Firmas pakalpojumi bijuši dārgi, un tāpēc sadarbība nav turpinājusies. Atšķīrušies ar centra un uzņēmuma standarti.

"Nekā personīga" vērš uzmanību, ka "SCL group" kā lieliski savas jomas eksperti pieminēti Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas paspārnē dibinātā drošības un stratēģiskās pētniecības centra 2014. gada pētījumā, kura autori ir divi militāristi no Kanādas un Lielbritānijas. Secinājumu daļā pētnieki iesaka NATO sadarboties ar "SCL group", jo tās rīcībā esot unikālas metodes mērķauditorijas analizēšanai.

Televīzijas raidījums arī ziņoja, ka pirms 10. Saeimas vēlēšanām Aināra Šlesera un Andra Šķēles apvienība "Par labu Latviju" bija gatava izmantot "Cambridge Analytic" padomus, tomēr atšķiras versijas, vai "Cambridge Analytica" patiešām abus konsultēja vai arī sadarbība palika tikai uz papīra.

"Cambridge Analytica" vadītājs Aleksandrs Nikss finanšu medijam "Bloomberg" stāsta, ka Latvijas politiskajai apvienībai iesniegts 148 lappušu garš ziņojums. Tomēr kampaņā iesaistītie noliedz, ka būtu redzējuši ārvalstu konsultantu ieteikto stratēģiju vai analīzi.

Raidījumā rīcībā esoša neoficiāla informācija liecina, ka "Cambridge Analytica" no Latvijas politiķiem prasījusi vairākus simtus tūkstošus, tāpēc no dārgā pakalpojuma Šķēles un Šlesera apvienība beigās atteikusies.