Ceturtdien, laikā no pulksten 12.00 līdz 13.00, Siguldas šosejas (A2) 46. kilometrā, apmēram divus kilometrus pirms Lorupes gravas, braucot no Rīgas puses, AS " Sadales tīkls " veiks gaisvadu līniju bojājumu un defektu novēršanas darbus.