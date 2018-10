Dānijas prinča Joahima Holgera Valdemāra Kristiana un Veseksas grāfa, prinča Edvarda un Veseksas grāfienes Sofijas vizītes laikā no 9. līdz 10. oktobrim galvaspilsētā ierobežos satiksmi un pacels karogus, portālu "Delfi" informēja Rīgas dome (RD).

No otrdienas, 9. oktobra, pulksten 6 līdz 10. oktobra pulksten 9 transportlīdzekļiem aizliegs apstāties un stāvēt Elizabetes ielas kreisajā pusē, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz ēkai Elizabetes ielā 85a.

Otrdien no pulksten 6 līdz 12 apstāties un stāvēt būs liegts Pils laukumā, Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Pils laukumam, kā arī Mazās Pils ielas posmā no Daugavas gātes līdz Pils laukumam.

Šādi ierobežojumi otrdien no pulksten 6 līdz 13.45 būs spēkā arī pie ēkām Doma laukumā 2, 3 un 4. Kā arī no pulksten 13.15 līdz 14.30 apstāties un stāvēt nedrīkstēs Lāčplēša ielas labajā pusē, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz ēkai Lāčplēša ielā 29.

Otrdien no pulksten 10.55 līdz 11.15 transportlīdzekļu satiksmi slēgs:

Pils laukuma un Muitas ielas krustojumā;

Pils laukuma un Torņa ielas krustojumā (pie Latvijas Bankas);

Pils laukuma un Citadeles ielas krustojumā;

Poļu gātes un Pils ielas krustojumā.

Kā arī otrdien nepieciešamības gadījumā satiksmi un gājēju kustību ierobežos:

No pulksten 9 līdz 12 Pils laukumā;

No pulksten 11.15 līdz 12.15 Brīvības laukumā;

No pulksten 11.45 līdz 14.15 Uzvaras bulvārī, pie ēkas Mūkusalas ielā 3.

Militārā policija otrdien kontrolēs un nepieciešamības gadījumā aizliegs kuģošanas līdzekļu satiksmi Pilsētas kanālā no pulksten 10 līdz 12.15 posmā no gājēju tilta pie Bastejkalna līdz gājēju tiltam pie Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkas.

Otrdien un trešdien vizītes laikā pie Rīgā pašvaldības ēkām pacels valsts karogus, informēja RD.

Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs iesaka arī citām juridiskajām un fiziskajām personām pacelt valsts karogu pie to īpašumā esošajām ēkām.