Rīgā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) praktisko nodarbību laikā Daugavā atrastais nezināmās izcelsmes pleķis ir ziedputekšņi, portālu "Delfi" informē Valsts vides dienesta pārstāve Maruta Bukleviča.

Sākotnēji tika uzskatīts, ka šis pleķis ir kāda upē izplūdusi ķīmiska viela, portālam "Delfi" skaidroja VUGD pārstāve Inta Palkavniece. VUGD ierobežoja Daugavā atrastās vielas izplatības lauku ūdenī. Aculiecinieki vēstīja, ka gājējiem liegts pārvietoties pa Akmens tilta Ziemeļu pusi, kamēr notikuma vietā strādā atbildīgie dienesti.

Par atrasto ķīmisko vielu izpēti atbildīgs ir Valsts vides dienests.

"Veicot apsekojumu kopā ar VUGD vides dienestu inspektors secināja, ka pleķis, kas bija izveidojies ūdenī, ir radies no ziedputekšņiem, nevis no ķīmiskas vielas piesārņojuma. Līdz ar to bažām nav pamata," portālu ""Delfi" informē Valsts vides dienesta pārstāve Maruta Bukleviča.