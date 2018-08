Dažādu pasākumu dēļ šajā nedēļas nogalē uz vairākiem Latvijas autoceļiem būs noteikti satiksmes ierobežojumi, informēja VAS "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Sestdien no pulksten sešiem līdz 20 Carnikavā notiks Nēģu svētki. To laikā iespējami satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālā autoceļa Rīgas robeža (Jaunciems) - Carnikava - Ādaži (P1) posmā no 27,5. līdz 28,5.kilometram.

Saistībā ar velosacensībām Gulbenes novadā sestdien no pulksten 11 līdz 14 īslaicīgi būs apturēta satiksme īsos posmos uz valsts reģionālā autoceļa Litene-Alūksne (P43) un vietējiem autoceļiem Auguliena-Pilskalns-Litene (V417), Stāmeriena-Pļavnieki-Zeltaleja (V420) un pievedceļa Birzes stacijai (V441). Šajos posmos satiksmi regulēs Valsts policija.

Saistībā ar Velodienu Aglonā sestdien no pulksten 14.30 līdz 16.30 īslaicīgi būs apturēta satiksme valsts reģionālo autoceļu Dagda-Aglona (P60) un Krāslava-Preiļi-Madona (P62), kā arī vietējo autoceļu Krāslava-Izvalta-Šķeltova-Aglona (V636) un Kastīre-Kategrade-Kameņeca-Kapiņi (V744) īsos posmos. Arī tur satiksmi regulēs Valsts policija.

Saistībā ar militārajām mācībām "Namejs 2018" sestdien no pulksten sešiem līdz 18 plānota reģionālā autoceļa Sinole-Silakrogs (P34) posmu periodiska slēgšana līdz pusstundai, savukārt svētdien, 26. augustā, plānota reģionālā autoceļa Smiltene-Gulbene (P27) posma no Vidzemes šosejas (A2) līdz krustojumam ar ceļu P34 slēgšana līdz pusstundai. Satiksmi slēgtajos posmos regulēs Valsts policija.

Savukārt saistībā ar autokrosu Smiltenē svētdien no pulksten astoņiem līdz 18 būs slēgts vietējā autoceļa Smiltene-Mēri-Lobērģi (V244) posms no 0. līdz 1,45. kilometram. Sacensību laikā satiksme tiks organizēta pa pašvaldības apbraucamo ceļu.

LVC arī atgādina, ka Latvijas valsts ceļu tīklā turpinās būvdarbu sezona, tāpēc autovadītāji tiek aicināti ievērot satiksmes organizāciju - pagaidu luksoforu signālus un satiksmes regulētāju norādes būvdarbu vietās.

Aktuālā informācija par satiksmes ierobežojumiem autoceļu tīklā ir pieejama, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555, kā arī apmeklējot LVC interneta mājaslapu "www.lvceli.lv".