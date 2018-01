Dažviet Kurzemē, Zemgalē un Latgalē apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem un, lai uzlabotu braukšanas apstākļus ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 15 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem: Daugavpils šoseja posmā no Daugavpils līdz Paterniekiem, Jelgavas šoseja posmā no Jelgavas līdz Meitenei, Liepājas šoseja posmā no Kalnciema līdz Apšupes krustojumam, Ventspils šoseja posmā no Strazdes līdz Usmai, Liepāja-Rucava šoseja posmā no Nīcas līdz Rucavai, Grebņeva-Medumi šoseja posmā no Špoģiem līdz Medumiem, kā arī uz Daugavpils apvedceļa visā tā garumā.

Savukārt reģionālie autoceļi apledo Daugavpils, Jelgavas, Krāslavas, Ventspils un Talsu apkārtnē.