No Latvijas vēstniekiem Ziemeļvalstīs lielākie uzkrājumi 2017. gadā bijuši vēstniekam Zviedrijā Marģeram Kramam, liecina vēstnieku iesniegtās valsts amatpersonas deklarācijas par 2017. gadu.

Bezskaidrā naudā Krams pērn uzkrājis 16 500 Šveices frankus jeb 14 022 eiro, 86 631 Zviedrijas kronu jeb 8413 eiro un 16 585 eiro. Salīdzinājumam, 2016.gadā vēstnieks bezskaidrā naudā bija uzkrājis 24 577 Šveices frankus jeb 20 887 eiro un 8049 eiro.

Pērn pieauguši ne tikai viņa uzkrājumi, bet arī no Ārlietu ministrijas (ĀM) saņemtā alga. No ministrijas viņš algā saņēmis 39 710 eiro, bet pabalstā 22 372 eiro. Tikmēr 2016. gadā par darbu ĀM viņš saņēma 42 249 eiro.

Krama ienākumus pērn veidojuši arī ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības Bebru pagasta zemnieku saimniecībā "Rosmes" 1004 eiro apmērā un 6500 eiro apmērā no SIA "Apse KL" un vēl 1800 eiro apmērā. Tāpat viņš saņēmis 416 eiro citos ienākumos no Lauku atbalsta dienesta, kā arī apdrošināšanas atlīdzības 1171 eiro apmērā.

Latvijas vēstniekam Zviedrijā arī pieder dzīvoklis Rīgā, nekustamais īpašums Ikšķilē, zeme Jumpravas pagastā un vieglā automašīna "Renault Espace". Tāpat viņa kopīpašumā ir zeme Tīnūžu pagastā.

Savukārt Latvijas vēstnieks Somijā Uģis Bambe deklarācijā norādījis, ka skaidrā naudā pērn uzkrājis 23 355 eiro. 2016.gadā viņa skaidras naudas uzkrājums bija 27 118 eiro. Bet no ĀM viņš pērn saņēmis 28 073 eiro algā un 33 445 eiro pabalstā. Viņa alga pērn pieaugusi, jo 2016.gadā viņš no ĀM saņēma 26 822 eiro.

Viņa īpašumā ir vieglā automašīna "Audi A4", bet kopīpašumā nekustamais īpašums Garkalnes novadā.

Tikmēr Latvijas vēstnieks Dānijā Kaspars Ozoliņš pērn bezskaidras naudas uzkrājumos deklarējis 11 000 eiro un 140 000 Dānijas kronas jeb 18 799 eiro. Salīdzinājumam, 2016. gadā vēstnieks bezskaidrā naudā bija uzkrājis 160 000 Dānijas kronas jeb 21 476 eiro.

Algā no ĀM 2017. gadā Ozoliņš saņēma 30 483 eiro, bet pabalstā vēl 53 557 eiro. Arī 2016. gadā no ĀM viņš saņēmis vairāk par 80 000 eiro. Tāpat Ozoliņš 2016.gadā bija deklarējis 87 600 eiro parādsaistības, kuras pērn sarukušas līdz 83 300 eiro.

Viņa īpašumā deklarācijā norādīts nekustamais īpašums Limbažu novada Skultes pagastā un kopīpašumā nekustamais īpašums Ādažu novadā. Tāpat viņa īpašumā norādīta automašīna "BMW".

Latvijas vēstnieces Norvēģijā Judītes Dobeles bezskaidrās naudas uzkrājumi pērn auguši par teju 19 000 eiro. 2017. gadā bezskaidrā naudā viņa uzkrāja 23 969 eiro, bet 2016. gadā 5406 eiro. Algā no ĀM vēstniece pērn saņēma 28 819 eiro, bet 2016. gadā 28 292 eiro.

Gan pērn, gan 2016. gadā Dobeles ienākumus papildināja vairāk nekā 5000 eiro no saimnieciskās darbības un komercdarbības SIA "Sandex". Taču 2017. gadā viņa saņēma vēl 12 190 eiro ienākumos no AS "Augstsprieguma tīkls". Viņas īpašumā ir divi zemes gabali un nekustamais īpašums Jaunsātu pagastā.