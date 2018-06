Kopš Saeimas deputāta pilnvaru iegūšanas – no 2016. gada jūnijam līdz šā gada aprīlim – kratīšanai izdotajam deputātam Askoldam Kļaviņam (ZZS) transporta kompensācijās izmaksāti 12 493,28 eiro, liecina portāla "Delfi" aprēķini.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) uzskata, ka Kļaviņš, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, radījis būtisku kaitējumu Saeimas budžetam. KNAB sācis kriminālprocesu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā.

Ceturtdien Saeima pēc biroja lūguma piekrita kratīšanai deputāta dzīvesvietā, automašīnā, kratīšanas rezultātā izņemto mantu apskatei, kā arī automašīnas izņemšanai un apskatei.

"Man vispār pašam mašīnas nav. Uz darbu no Liepāja braucu ar automašīnu. Es ļoti daudz braucu. Ja šādu summu saņemu, tā acīmredzot bija nepieciešama. Uz Liepāju braucu arī daudzus gadus pirms kļuvu par Saeimas deputātu. Ja visa šī procesa rezultātā neizputēšu un māju Liepājā man neatņems, tad arī turpināšu braukt uz Liepāju," īsi pirms KNAB aizturēšanas žurnālistiem ceturtdien pauda Kļaviņš.

"Manuprāt, bija tikai racionāli pārdeklarēties Liepājā, lai saņemtu šo kompensāciju," pauda deputāts, norādot, ka deklarēto dzīvesvietu mainījis īsi pēc kļūšanas par Saeimas deputātu 2016. gada jūnijā.

Saeimas kārtības rullis nosaka, ka kompensācijas apmērs deputātiem ir atkarīgs no dzīvesvietas – jo tālāk no Rīgas parlamentārietis dzīvo, jo lielāka kompensācija viņam pienākas.

Deputātiem, atkarībā no dzīvesvietas, tiek noteikts maksimāli pieļaujamais kompensācijas apmērs, bet Saeima kompensē tikai faktiskos izdevumus. Lai tos saņemtu, ir jāiesniedz, piemēram, degvielas čeki vai īres līgums.

Piemēram, ja deputāts dzīvo Rīgā vai teritorijā līdz 19 kilometriem ap Rīgu, viņam ir tiesības uz transporta izdevumu kompensāciju un vidējās darba samaksas apmēram tiek piemērots koeficients 0,15. Tie 2018. gadā tie 129 eiro.

Savukārt, ja deputāts dzīvo, sākot no 40 kilometriem no Rīgas, viņam ir tiesības saņemt ne tikai transporta izdevumu kompensāciju, bet arī kompensāciju par dzīvojamās telpas īri (viesnīcu) atbilstoši faktiskajiem izdevumiem. Tie 2018. gadā tie ir no 679 līdz 859 eiro.

Maksimālo iespējamo transporta un īres kompensāciju – 859 eiro – deputāts var saņemt, ja dzīvo tālāk par 280 kilometriem no Rīgas.

Kā liecina Saeimas mājaslapā pieejamā informācija, Kļaviņš par Saeimas deputātu kļuva 2016. gada jūnija vidū. No 2016. gada jūlija līdz oktobrim Kļaviņš transporta kompensācijā saņēma 115 eiro mēnesī.

Savukārt pēc pārdeklarēšanās uz Liepāju politiķa transporta kompensācija, sākot ar 2016. gada novembri, palielinājās. Laika posmā no 2016. gada novembra līdz 2018. gada aprīlim atkarībā no konkrētā mēneša tā bijusi no 506 līdz 773 eiro. Šajā laikā transporta kompensācijās deputātam izmaksāti 12 493,28 eiro.

Šogad kopumā 15 deputāti nav saņēmuši šāda veida kompensācijas – viņiem nav piemērota kompensāciju norma. Jāpiebilst, ka saskaņā ar Saeimas kārtības rulli transporta izdevumi netiek kompensēti deputātam, kuram kā Saeimas amatpersonai dienesta vajadzībām lietošanā piešķirta automašīna.

Saeimas kārtības rullis arī paredz, ka bez kompensācijām tēriņiem par transportu un mitekļa īri, deputātiem tiek kompensēti arī izdevumi komandējumiem. Arī šīs kompensācijas tiem maksātas atbilstoši faktiskajiem izdevumiem.

Vēstīts, ka Saeimas Kļaviņam oficiāli nepieder un arī lietošanā nav nevienas automašīnas, liecina amatpersonas pagājušā gada amatpersonas deklarācija.