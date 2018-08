Kā skaidroja deputāts, viņš par šādu izdevumu uzzinājis no "Re:Baltica" pārstāvjiem, kas esot apliecinājuši, ka to nav veidojuši.

Orlovs sacīja, ka šodien ir vērsies Drošības policijā, Satversmes aizsardzības birojā, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, lūdzot izvērtēt šo gadījumu. Deputāts skaidroja, ka atbalsta godīgas vēlēšanas un pauda gatavību diskutēt un atspēkot kritiku. Savukārt minētajā izdevumā informācija esot sagrozīta un anonīma.

"Re:Baltica" savā mājaslapā informē, ka otrdien no rīta redakcijā tika saņemts e-pasts ar pateicību par "lielisko avīzi, kura bija iekritusi pastkastē Jēkabpilī".

"Izmantojot "Re:Baltica" krāsas, formātus un daļu tekstu no mājas lapas par to, kas mēs esam un kāpēc veidojam kartītes par politiķu darbiem, par kuriem viņi nestāstīs reklāmās, buklets aģitēja pret vienu no "Saskaņas" deputātiem: Vitāliju Orlovu," skaidro "Re:Baltica", uzsverot, ka centrs šādu avīzi nav veidojis un izdevis.

"Vienīgais, pēc kā nezinātājs būtu varējis to zināt, ir pasītes trūkums un fakts, ka "Re:Baltica" bija uzrakstīta ar "k" kā "Re:Baltika"," pausts pētnieciskās žurnālistikas centra redakcijas paziņojumā.

"Re:Baltica" uzskata, ka kāds ir izmantojis tās reputāciju un darbu, lai izveidotu materiālu pret politiķi un piedotu tam lielāku ticamību. "Teorijas var būt dažādas. Mērķis ir Orlovs, autors - politiskie oponenti. Mērķis ir "Re:Baltica", graujot mūsu ilgos gados iegūto reputāciju. (...) Mērķis var būt lielāks un daudz bīstamāks: sabiedrības apstulbināšana vēlēšanu periodā ar dažādiem īstiem feikiem - indīgiem zirnekļiem, neīstu oponenta kritiku - nevis vienkārši atmaskojamu murgoloģiju internetā, kad beigās cilvēks vairs nesaprot, kam ticēt," pauž "Re:Baltica" pārstāvji.