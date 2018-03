Jau iepriekš DP konstatējusi, ka atsevišķas grupas šī hobija aizsegā rīko regulāras apmācības, tā attīstot militāri taktiskas iemaņas. Aizvadītajā gadā DP turpinājusi uzraudzīt "airsoft" vidē notiekošos procesus, lai nepieļautu ideoloģiski motivētu militārās simulācijas spēļu komandu aktivitātes.

Pērn DP identificējusi atsevišķu "airsoft" entuziastu mēģinājumus dibināt sadarbību ar līdzīgiem Krievijas klubiem, kopīgi plānojot militārās simulācijas spēles. Ņemot vērā konstatētos riskus, DP rosināja iekšlietu ministram atsevišķu Krievijas "airsoft" vides pārstāvju iekļaušanu to personu sarakstā, kuriem īslaicīgi liegta ieceļošana Latvijas teritorijā. Portāls "Delfi" pērnajā decembrī vēstīja, ka Latvijā tiesībsargājošās iestādes aizturēja trīs militārās spēles 'Airsoft' spēlētājus, kuri mūsu valstī bija ieradušies no Krievijas uz Latvijā gaidāmo turnīru. Valsts robežsardzē toreiz informēja, ka robežsardzes amatpersonas, veicot imigrācijas kontroli vienā no starptautiskās satiksmes reisa autobusiem, konstatējušas trīs Krievijas pilsoņus, kuri iekļauti to personu sarakstā, kurām ir liegums ieceļot Latvijā.

Kopumā gan sadarbību ar vairumu Latvijas "airsoft" vides pārstāvjiem DP vērtē pozitīvi. Lielākajai daļai šīs vides pārstāvju ir izpratne par nepieciešamību pielāgot savas darbības, lai mazinātu potenciālos riskus mūsu valsts nacionālajai drošībai, norāda DP, kā piemēru minot "airsoft" spēlētāju darbību pielāgošanu "Zapad-2017" aktīvās fāzes laikā.

DP atzīmē, ka jau kopš 2016. gada norisinās diskusija par militārās simulācijas spēļu tiesiskā regulējuma nepieciešamību. Iekšlietu ministrijas paspārnē aizvadītajā gadā turpināja darboties regulējuma izstrādes darba grupa, kas iekļāva arī militārās simulācijas spēļu pārstāvjus.

Latvijas drošību sargājošās iestādes ieskatā tieši tiesiskā regulējuma trūkums turpina radīt dažādus pārpratumus sabiedrībā, kas saistīti ar šo hobiju.