Saistībā ar XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku norisi Rīgā no 30. jūnija līdz 8. jūlijam vairākās Rīgas centra un Vecrīgas ielās tiks noteikti būtiski satiksmes ierobežojumi, informē Rīgas dome

No 30. jūnija pulksten 8 līdz 2. jūlija pulksten 8 satiksme tiks slēgta Hanzas ielas posmā no Vesetas ielas līdz Valdemāra ielai.

1. jūlijā no pulksten 14 tiks slēgti Svētku dalībnieku gājiena maršruti - 11. novembra krastmala - Kaļķu iela - Brīvības laukums - Brīvības bulvāris - Brīvības iela - Stabu iela - Hanzas iela - Skonto stadions un 11. novembra krastmala - Poļu gāte - Pils iela - Doma laukums - Smilšu iela - Vaļņu iela - Kaļķu iela - Brīvības laukums - Brīvības bulvāris - Brīvības iela - Stabu iela - Hanzas iela - Skonto stadions.

Valsts policija Svētku gājiena laikā slēgs vai ierobežos transportlīdzekļu satiksmi no 1. jūlija pusnakts līdz gājiena beigām 11. novembra krastmalā, posmā no Kaļķu ielas līdz Muitas ielai, 11. novembra krastmalai paralēlajā ielā un Kaļķu ielā, posmā no 11. novembra krastmalas līdz Šķūņu ielai.

Gājiena laikā no pulksten 13 būs slēgtas visas ielas teritorijā no Eksporta līdz pat Elizabetes ielai.

28. jūnija no pulksten 8 līdz 8. jūlija pulksten 20 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Grostonas ielā, posmā no Jāņa Dikmaņa ielas līdz Mālpils ielai un Skanstes ielā, posmā no Sporta ielas līdz Zirņu ielai.

Ierobežojumi būs spēkā arī no 29. jūnija pulksten 20 līdz 30. jūnija pulksten 20 Arhitektu ielā un no 29. jūnija pulksten 20 līdz 2. jūlija pulksten 7 Hanzas ielā, posmā no Vesetas ielas līdz Kr.Valdemāra ielai.

Tāpat apstāties un stāvēt aizliegts būs no 29. jūnija pulksten 20 līdz 9. jūlija pulksten 7 Merķeļa ielā, posmā no Kr.Barona ielas līdz Arhitektu ielai, Kr.Barona ielā, posmā no Elizabetes ielas līdz Merķeļa ielai, Alfrēda Kalniņa ielā, posmā no Marijas ielas līdz autobusu pieturvietas zīmei Alfrēda Kalniņa ielā.

Kā arī no 30. jūnija pulksten 20 līdz 1. jūlija pulksten 12. Hanzas ielā, posmā no Rūpniecības ielas līdz Ausekļa ielai un Eksporta ielā, posmā no Hanzas ielas līdz Katrīnas ielai.

No 30. jūnija apstāties un stāvēt aizliegts būs sākot Matīsa ielas līdz pat 11. novembra krastmalai visā tās garumā.

Tāpat arī no 30. jūnija vakara līdz 1. jūlija pusnaktij šie ierobežojumi būs spēkā visā Vecrīgas teritorijā, kā arī tai piegulošajās Eksporta, Brīvības, Elizabetes un citās ielās.

1. jūlijā no pulksten 13 līdz gājiena beigām tiks organizēta divvirzienu satiksme Zaļajā ielā, posmā no Dzirnavu ielas līdz Emila Melngaiļa ielai un Antonijas ielā, posmā no Dzirnavu ielas līdz Emila Melngaiļa ielai.

No 30. jūnija līdz 8. jūlijam katru dienu no pulksten 24 līdz pulksten 6 no rīta tiks slēgti Vērmanes dārza vārti un gājēju satiksme Vērmanes dārza teritorijā.