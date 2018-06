Politiķis to darījis, reaģējot uz JKP pārstāvja, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) bijušā darbinieka Jura Juraša pieļāvumiem, ka Dzintars un cits VL-TB/LNNK politiķis Imants Parādnieks vai viņu ģimenes locekļi varētu būt saņēmuši simtos tūkstošu mērāmus maksājumus no bijušā maksātnespējas administratora Aigara Lūša.

Nacionālās apvienības līderis VL-TB/LNNK mājaslapā publicējis video, kurā sola ar dokumentiem apliecināt, kā šajā jautājumā no atsevišķu JKP līderu puses tiekot izplatīti "smagi un noziedzīgi" meli par viņu un VL-TB/LNNK kopumā.

Komentējot Juraša pārmetumus, Dzintars publiskojis, pēc paša teiktā, no bankas "Swedbank" saņemtu apliecinājumu, ka no Lūša četros maksājumos saņēmis 4000 latu aizdevumu 2011. gadā, kas bijis norādīts viņa amatpersonas deklarācijā un kas jau esot atmaksāts, bet citus pārskaitījumus no Lūša viņš neesot saņēmis. Dzintars video apgalvoja, ka arī viņa ģimenes locekļi nekādus tamlīdzīgus maksājumus nav saņēmuši, tomēr līdzīgi dokumenti par Parādnieku vai abu politiķu sievām video netika atspoguļoti.

Dzintars uzskata, ka minētais apliecina JKP paziņojumu melīgumu, tāpēc viņš lūdzis pārbaudīt JKP līderu iespējamu saistību ar Krievijas specdienestiem. "Jo īpaši ņemot vērā faktu, ka atbilstoši publiskai informācijai atsevišķi JKP līderi esot ilgstoši dzīvojuši Krievijā un, iespējams, uzturējušies tur ar citu identitāti," pauda nacionālās apvienības vadītājs, pārmetumus netieši raidot JKP pārstāves Jutas Strīķes virzienā.

Politiķis paziņoja, ka pašlaik praksē arī Latvijā "kā realitāte apliecinās tas, ka notiek mērķtiecīga Eiropas Savienības un NATO dalībvalstu vēlēšanu ietekmēšana". "Tā ir daļa no Krievijas hibrīdās stratēģijas ar mērķi destabilizēt situāciju šajās valstīs un panākt sev vēlamu politiķu nonākšanu pie ietekmes," pauda politiķis. Dzintars paziņoja, ka visniknākie uzbrukumi esot vērsti pret nacionālo apvienību, kas savulaik vienīgā esot bloķējusi "Kremļa sabiedrotās "Saskaņas" nonākšanu valdībā".

Dzintars arī vērsies KNAB, lai iestāde izprasītu no Juraša dokumentus saistībā ar viņa apgalvojumiem un panāktu šajā jautājumā taisnīgu noregulējumu. Viņš un Parādnieks ar attiecīgo iesniegumu KNAB vērsušies, norādot, ka nacionālajai apvienībai nav tiesību, pilnvaru un iespēju efektīvi atspēkot izskanējušos apgalvojumus, tāpēc viņš lūdz šajā jautājumā ierosināt kriminālprocesu.

Kā ziņots, Jurašs aapgalvo, ka viņa rīcībā ir nokļuvusi daļa no Lūša konta izdrukām, kas liecinot par iespaidīgiem maksājumiem Dzintaram, Parādniekam un viņa sievai. Jurašs pieļāva, ka Dzintaram, iespējams, pārskaitīti vairāk nekā 100 000 eiro, bet Parādniekiem - vairāk nekā pusmiljons eiro. Finansējuma pārskaitīšana, iespējams, notikusi vairāku gadu laikā.

Juraša rīcībā esošie dokumenti liecinot, ka pārskaitījumi noformēti kā aizdevumi, taču viņš uzskata, ka notikusi kukuļošana. Tāpat Jurašs uzskata, ka pārskaitījumu organizēšanā piedalījies bijušais maksātnespējas administrators Māris Sprūds, kurš kopā ar Lūsi figurē kriminālprocesos.

JKP sociālajā tīklā "twitter" raksta, ka arī Jurašs vērsies ar iesniegumu KNAB saistībā ar viņa rīcībā nokļuvušajiem dokumentiem par bijušā maksātnespējas administratora Lūša iespējamiem naudas pārskaitījumiem nacionālās apvienības politiķiem.