Piektdien, 29. decembrī, Jelgavā četrstāvu mājā aizdedzies viens no dzīvokļiem, no ēkas evakuēti deviņi cilvēki, pieci no kuriem cietuši un nodoti mediķu uzraudzībā, pastāstīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ( VUGD ) pārstāve Inta Palkavniece.