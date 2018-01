E-veselība šobrīd nefunkcionē pilnā apjomā un kopš sistēmas ieviešanas faktiski ir pieejama vienīgi e-recepte un e-veselības lapa, kas ir tikai maza daļa no sistēmas, uzklausot Veselības ministrijas (VM) pārstāvjus secinājusi Saeimas frakcija " Vienotība ".

Kā portālu "Delfi" informēja frakcijā, iekams kļūdas nav izlabotas un e-veselība nav kvalitatīva kopumā, "Vienotība" nevar atbalstīt papildu līdzekļu piešķiršanu sistēmas tālākai izstrādei.

"Atbildes pēc būtības par to, kādēļ e-veselība funkcionē nekvalitatīvi, no Veselības ministrijas ierēdņiem mēs šodien nesaņēmām, un mums ir nopietnas bažas par papildus finansējuma piešķiršanas lietderību, iekams nav labotas kļūdas," uzsvēris frakcijas priekšsēdētājs Hosams Abu Meri. "Šobrīd e-veselība nedz pacientiem, nedz ārstiem nesniedz tās iespējas, ko no šādas sistēmas sabiedrība sagaida 21. gadsimtā."

"Vienotības" ieskatā veselības nozares sakārtošana ir viens no šīs valdības svarīgākajiem uzdevumiem, lai sabiedrībai būtu pieejama kvalitatīva veselības aprūpe. Vienlaikus frakcijā valda uzskats, ka e-veselība ir nozarē nepieciešams produkts.

"Pacientu datiem e-veselības sistēmā ir jābūt drošībā un sistēmai ir jāfunkcionē stabili, neradot sarežģījumus pacientiem," uzver Abu Meri.

Jau ziņots, ka par obligātu e-veselība kļuva šī gada 1. janvārī, līdz ar to darbnespējas lapu un valsts kompensējamo zāļu recepšu aprite kļuva tikai elektroniska. Tiesa, pirmajās dienās e-veselības sistēma bija lēna un dažbrīd pat vispār nedarbojās.

Taujājot ārstiem un farmaceitiem par to, kā sokas darbs ar e-veselību, pirmā atbilde itin visur ir – lēni. Daļa portāla "Delfi" uzrunāto e-veselības lietotāju uzsvēra, ka sistēma ir uzbūvēta lietotājam nedraudzīgā veidā, proti, tā nav pārskatāma un tajā jāveic daudz lieku darbību.

Vairāki ārsti jau iepriekš portālam "Delfi" norādījuši, ka darba ikdienu būtiski apgrūtina darba nespējas lapu izrakstīšana un pagarināšana, jo dažkārt e-veselība "pazaudē" pat pašas izdotu "zilo lapu". "Ir reģistrēti gadījumi, kad sistēma nemāk atrast pašas izdotu dokumenta numuru, lai varētu turpināt B e-darbnespējas lapu, nav iespējams pagarināt sistēmā atvērtu, citā iestādē nenoslēgtu lapu vai pagarināt citā iestādē izdotu lapu, kamēr tā nav ievadīta sistēmā. Tāda saskaņošana un atkārtota pacienta kartes skatīšana un pildīšana prasa papildu darbu un laiku," skaidroja Latvijas ģimenes ārstu apvienības prezidente Sarmīte Veide.