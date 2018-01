VM valsts sekretārs Aivars Lapiņš preses brīfingā sacīja, ka ir noticis uzbrukums Nacionālā Veselības dienesta (NVD) sistēmām, tai skaitā e-veselībai. Speciālisti uzreiz pēc uzbrukuma atslēguši pieeju sistēmai no ārpuses. Pēc šī incidenta notikušā izmeklēšanā ir iesaistītas visas atbildīgās instances.

"Ir skaidrs tas, ka tas bija plānots uzbrukums, izkliedēts uzbrukums, kā to sauc speciālisti, jo tas tika veikts vienlaicīgi no vairākām valstīm, vai datorsistēmām, kas uzdodas par tādām valstīm," sacīja Lapiņš. Viņš uzsvēra, ka tās bijušas vairāk nekā 20 valstis, no kurām bijuši uzbrukumi, bijušas gan ES valstis, gan ārpus savienības, tostarp tādām valstīm kā Tobago. Sistēma sekundes laikā saņēmusi vairāk nekā 10 tūkstošus pieprasījumu, kas nav nedz iespējams, nedz normāli.

Sistēmas darbība tika atjaunota pulksten 15.56. Pirms tam sistēma tika apstādināta arī drošības apsvērumu dēļ. Šobrīd veikti papildus drošības pasākumi, lai stabilizētu e-veselības darbību, un sistēma strādā ierastajā režīmā.

Plašāka informācija par izmeklēšanas rezultātiem tiks sniegta tiklīdz tas būs iespējams.

Traucējumi kopš tā brīža nav novēroti.

Šobrīd nav informācijas, ka pacientu dati no e-veselības varēt būt noplūduši. VM rīcībā esošā informācija liecina, ka "esam pareizajā brīdī aizvēruši sistēmu". Informācijas sistēmā esošie dati ir drošībā, apliecina ministrija.

VM atgādina, ka zāļu recepšu un darbnespējas lapu saņemšana iedzīvotājiem tiek nodrošināta arī sistēmas darbības traucējumu gadījumos. Ja sistēmas darbības, interneta, elektrības traucējumu vai citu tehnisku iemeslu dēļ ārsts nevar izmantot e-veselības sistēmu, viņš ir tiesīgs izrakstīt pacientam recepti papīra formā.

Šīs receptes elektronizēšana jeb ievade e-veselības sistēmā tiek veikta aptiekā, tiklīdz tas ir iespējams.

Savukārt, ja nepieciešams atvērt darbnespējas lapu, ārsts var veikt atzīmi par tehniskiem traucējumiem pacienta medicīniskajā dokumentācijā un atvērt e-darbnespējas lapu nākamo piecu darba dienu laikā, norādot e-veselības sistēmā darbnespējas perioda pirmo dienu.

Arī E-veselības sistēmas tehnisku traucējumu gadījumā pacientiem tiek nodrošināta iespēja saņemt receptes un darbnespējas lapas. Jautājumu gadījumā aicinām konsultēties ar E-veselības lietotāju Atbalsta dienestu - tālr. iedzīvotājiem 67803300, tālr. speciālistiem 67803301. pic.twitter.com/Jhph6tFsYc— NVD (@VMNVD) January 16, 2018

Kā ziņo LETA, otrdien bija traucēta e-veselības darbība. Ierakstot interneta pārlūka adreses lauciņā "eveseliba.gov.lv", mājaslapa neatveras un parādās paziņojums, ka vietne nav sasniedzama.