Eiropas Parlamenta (EP) deputāts, sociāldemokrātu grupas pārstāvis Žils Parnjū no Francijas publiski paziņojis par pagaidām neformālas jaunas politiskas EP grupas izveidi, kas balstītos idejās, kas līdzīgas Francijas prezidenta Emanuela Makrona politiskajiem uzskatiem.

Intervijā televīzijas kanālam “Franceinfo” Parnjū apgalvoja, ka grupa pašlaik sastāv no 70 deputātiem no 21 ES dalībvalsts, tostarp arī no liberāli noskaņotās ALDE un Eiropas Tautas partijas grupas.

Šonedēļ Parnjū Elizejas pilī prezentējis deputātu sarakstu, kas piekrituši jaunajam politiskajam formējuma pievienoties. No tās pārstāvjiem pagaidām nav izskanējusi publiska informācija un komentāri par Parnjū piedāvājumu.

Viņš skaidro, ka grupa balstās tajos uzskatos, kurus Makrons septembra beigās pauda savā Sorbonas Universitātes uzrunā. Tolaik Francijas prezidents asi kritizēja pašreizējo ES institūciju darbu, kā arī iestājās par ciešāku integrāciju un sadarbību, tāpat uzsverot Eiropas līmeņa suverenitāti.

Pagaidām Parnjū minētais deputātu saraksts nav publiskots.

Latvijas EP deputāti portālam "Delfi" apstiprināja, ka grupai nav pievienojušies, kā arī nav tikuši uzrunāti, lai tajai pievienotos.

"Pirms kāda laika notika neoficiālas sarunas starp Makrona kungu un EP ALDE grupas vadību par iespējamo Francijas prezidenta parstāvētās partijas pievienošanos liberāļiem. Sarunas bija neveiksmīgas, Makrona kungs paziņoja, ka veidos pats savu platformu EP. Tagad tas sāk realizēties," "Delfi" skaidroja EP deputāte Ivete Grigule-Pēterse.

"Ņemot vērā to, ka ir izteikts līderu deficīts Eiropas mērogā, šī ir viņa lielā iespēja. Bet nedaudz tomēr "smaržo" pēc personības kulta iedīgļiem. Es neesmu uzrunāta un neplānoju iesaistīties šajā pasākumā, ja arī tikšu uzrunāta, " viņa sacīja.

Makrona nepilnus divus gadus vecā partija "Republique En Marche " izlēmusi nepievienoties kādam jau esošajam politiskajam EP spēkam. Partija piedalīsies 2019.gada gaidāmajās EP vēlēšanās.