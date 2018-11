Ekskluzīva aptauja: Saeimas vēlēšanu rezultāti iepriecinājuši katru trešo iedzīvotāju

Neapmierināti ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem ir 20% iedzīvotāju, bet apmierināts ir katrs trešais jeb 33% aptaujāto, liecina portāla "Delfi" sadarbībā ar kompāniju "Kantar TNS" oktobra beigās veiktā aptauja.

Jaunākais auditorijas mērījums liecina, ka visapmierinātākie ar parlamenta vēlēšanu rezultātiem ir jaunieši. Vecuma grupā 18-29 gadi kopumā 47% aptaujāto atzinuši, ka ir apmierināti ar Saeimas vēlēšanu rezultātiem, bet tikai 11% sacījuši, ka nav apmierināti ar rezultātiem. Tas ir zemākais neapmierinātības un augstākais apmierinātības rādītājs starp visām respondentu vecuma grupām.

Aptaujas dati arī rāda, ka neapmierināti ar Saeimas vēlēšanu rezultātu ir 18% iedzīvotāju, kuri piedalījās aizvadītajās vēlēšanās, savukārt apmierināti ar rezultātu ir 35% vēlētāju, bet neitrāli tos vērtē 45%. Viedokļa šajā jautājumā nebija 1% respondentu.

Tikmēr 31% no tiem iedzīvotājiem, kuri Saeimas vēlēšanās 6. oktobrī nepiedalījās, ar to rezultātu nav apmierināti, bet apmierināts ir katrs piektais jeb 20% vēlēšanās nebalsojušo. Neitrāli savā vērtējumā par vēlēšanu rezultātiem ir 39%, atbildi uz šo jautājumu nezina 10% no tiem, kuri vēlēšanās nepiedalījās.

Interese par politiku

Portāla "Delfi" sadarbībā ar "Kantar TNS" veiktā aptauja arī uzrāda, ka zema interese par politiku ir 21% Latvijas iedzīvotāju, vidēja interese – 46%, bet to, ka interese ir augsta, atzinuši 33% respondentu.

Mērot to, cik lielā mērā iedzīvotāji uzticējušies informācijas avotiem par Saeimas vēlēšanām un politiku priekšvēlēšanu laikā, secināms, ka pamatinformācijas avots cilvēkiem bijuši draugi, televīzija, radio un interneta portāli, bet vismazāk par informācijas un lēmumu avotu mūsdienās kalpo žurnāli un laikraksti.

Aptauja rāda, ka televīziju kā informācijas avotu neizmantoja 14% respondentu, zema uzticība televīzijai bija 14%, vidējs uzticības līmenis – 34%, bet augsts uzticības līmenis 37% respondentu. Savukārt draugus un paziņas kā informācijas avotu par vēlēšanām un politiskajiem procesiem nav izmantojuši tikai 19% iedzīvotāju. Zema uzticība draugiem bijusi 17% respondentu, vidējs uzticības līmenis 34%, bet augsts uzticības līmenis draugiem bija 29% Latvijas vēlētāju.

Aptaujas dati arī rāda, ka radio kā informācijas avotu pirms šīm vēlēšanām neizmantoja 28% respondentu, interneta portālus – 26%, laikrakstus – 27% , sociālo tīklu platformas – 36%, bet žurnālus – 53% iedzīvotāju.

Pētījums veikts sadarbībā ar pētījumu un konsultāciju kompāniju "Kantar TNS" laikā no 2018. gada 24. oktobra līdz 30. oktobrim. Pētījumā ar datorizēto telefoninterviju metodi (CATI) visā Latvijā aptaujāti 715 Latvijas republikas pilsoņi vecumā no 18 gadiem.