"Es to izskaitļoju no tām ziņu drumslām, kuras savācu medijos, sekojot līdzi notikuma gaitai un arī dažiem labiem draugiem, kas man pastāstīja, ka tur tiek izņemti šādi tādi papīri no iestādēm. Tas ir vienkārši analītisks darbs, sauksim to tā," televīzijas "RīgaTV 24" raidījumā "Ziņu Top 5" norādīja Emsis, neprecizējot, kas ir viņa minētie draugi un no kurām iestādēm dokumenti tikuši izņemti.

ZZS veidojošās Latvijas Zaļās partijas vecbiedrs arī norādīja, ka esot brīvs pilsonis, kurš nav parakstījis nekādus dokumentus par informācijas neizpaušanu.

Emsis arī uzskata, ka jautājums par Kļaviņa lietu ir jāapspriež Saeimas Nacionālajā drošības komisijā, jo žurnālisti atklājuši, ka viņa saruna ar Kļaviņu ir noklausīta, un "tā nav vairs tur, kur viņai jābūt, bet ir žurnālista rīcībā". Izmeklēšanas iestādēm ir jābūt politiski neitrālām un jākalpo valsts interesēm, nevis izmeklēšanā iegūtās ziņas jānodod politiskajiem konkurentiem izplatīšanai, pauda Emsis.

Bijušais premjers uzskata, ka notiekošais ap Kļaviņa kriminālprocesu ir "tīrs priekšvēlēšanu pasākums", kurš pie tam esot izgāzies.

Jau ziņots, ka Kļaviņa lietas izmeklētājs par iespējamu informācijas izpaušanu vērsās Ģenerālprokuratūrā, kura veica pārbaudi, taču 2. jūlijā nolēma atteikt sākt kriminālprocesu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un pirmstiesas kriminālprocesā iegūto ziņu izpaušanu.

Žurnāls "Ir" iepriekš vēstīja, ka Kļaviņu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) sākto kriminālprocesu saistībā ar viņa saņemtajām transporta kompensācijām telefoniski pabrīdinājis kādreizējais premjers no Zaļo un zemnieku savienības Indulis Emsis, bet KNAB šo telefonsarunu noklausījies. Tāpat plašsaziņas līdzekļos iepriekš izskanējis, ka informācijas izpaušanā, iespējams, iesaistīts arī Kučinskis.

Kā rakstīja žurnāls, avotu sniegtās liecības liek domāt, ka Emsis par faktu, ka pret Kļaviņu sākts kriminālprocess, varētu būt uzzinājis pēc tam, kad to ZZS biedriem, kuriem tobrīd bija jālemj par vēlēšanu sarakstu veidošanu, izstāstījis Kučinskis.

Ģenerālprokuratūras Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas virsprokurors Modris Adlers Latvijas Televīzijas raidījumam "de facto" paziņojis, ka prokuratūras ziņojumā un KNAB izmeklētāja ziņojumā ģenerālprokuroram nav minēts, ka Kučinskis būtu izpaudis kriminālprocesā esošas kaut kādas ziņas. KNAB priekšnieks Jēkabs Straume vispār neesot minēts ziņojumā.

Arī KNAB apgalvo, ka biroja izmeklētājs Ģenerālprokuratūrai nebija lūdzis izvērtēt premjerministra rīcību.

KNAB ir sācis kriminālprocesu pret Saeimas deputātu Kļaviņu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā. Kļaviņš pēc kļūšanas par liepājnieku bija sācis saņemt piecreiz lielāku transporta kompensāciju.