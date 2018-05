Bergmanis akcentēja, ka 4. maijs ir diena, kad Latvijas neatkarības centieni pēc 50 gadu okupācijas vainagojās ar pārliecinošu paziņojumu pasaulei, ka par prettiesisku tiek atzīta PSRS un Vācijas 1939. gada 23. augusta vienošanās un no tās izrietošā 1940. gada 17. jūnija Latvijas suverēnās valsts varas likvidēšana PSRS militārās agresijas rezultātā.

"Tā bija mūsu Neatkarības deklarācija! Tā bija kā izlaušanās no 50 tumsas gadiem, kā pirmā svaiga gaisa ieelpa pēc izkļūšanas no slēgtas telpas, kā emociju un prieka piepildīts sauciens. "Mēs atkal esam atpakaļ brīvā un demokrātiskā pasaulē!" sacīja politiķis.

Bergmanis zināja stāstīt, ka, atsaucot atmiņā tās dienas notikumus, kas risinājās pirms 28 gadiem, atklājas visplašākā emociju gamma no satrauktām gaidām līdz uzvaras prieka pilnām gavilēm. Lai Neatkarības deklarācija iegūtu juridisku spēku, tā bija jāpieņem vismaz ar divām trešdaļām balsu no visu deputātu kopskaita, un par to gaisā virmoja arī bažas, atgādināja ministrs.

"Pamatīgā, bet diezgan garā un nervozā balsu skaitīšana izraisīja asus pārdzīvojumus ne tikai Augstākās Padomes namā, bet arī aiz tā sienām, kur bija sapulcējusies tauta, ar skaļām ovācijām uzņemot katru balsi, kas tika nodota par deklarāciju. Uz septiņiem vakarā bija nolikta tautas manifestācija Daugavmalā, bet laiks sēžu zālē vilkās mokoši lēni. Beidzot tomēr fināls - pulkstenis rādīja 19.20, kad tapa skaidrs - par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu nobalsojuši 138 deputāti. Priekiem nebija gala, ļaužu jūrā ziedi, karogi, smaidošas sejas un aizkustinājuma asaras. Viss, kas piecos gadu desmitos krājies cilvēku sirdīs, tobrīd neapvaldāmi nāca ārā. Tādus brīžus nevar aizmirst nekad," pastāstīja ministrs.

Ir pagājuši tikai 28 gadi - pasaules vēsturē tas nav daudz, bet mūsu valsts vēsturē tas ir daudz, jo otrreiz atgūtajā neatkarīgajā Latvijā esam nodzīvojuši jau ilgāk nekā pirmo reizi starp diviem Pasaules kariem, secinājis Bergmanis.

Bergmanis pauda, ka valsts ir atjaunojusi un arī izveidojusi no jauna visu, kas piederas neatkarīgai valstij. Tāpat esam piederīgi nozīmīgākajām starptautiskajām institūcijām un aliansēm, padarīts ir ļoti daudz. "Jā, ne viss ir nācis viegli, ne viss ir ideāli, bet šodien ar patiesu lepnumu un svētku prieku esam pulcējušies, lai svinētu un sveiktu mūsu Bruņoto spēku, zemessargu, robežsargu, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Jaunsardzes, kā arī vērienīgu tehnikas vienību parādi! Šodien ar mums kopā soļos arī sabiedroto spēki, par ko īpašs gandarījums," sacīja ministrs.

"Svētki ir daļa no patriotisma, svētki ir vēl viens apliecinājums tam, ka esam gatavi par šo valsti cīnīties un arī krist, ja tāda stunda pienāktu! To zina katrs karavīrs, to zina katrs Latvijas patriots!" pārliecināts Bergmanis.

Jau vēstīts, ka piektdien ar plašu svētku pasākumu programmu piemin 1990. gada 4. maiju, kad Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākā padome pieņēma deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.