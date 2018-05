Vēloties pārliecināties par Latvijas cilvēku godīgumu un sabiedrības uzticēšanās spēju, sarunu festivāls "Lampa" veica sociālu eksperimentu. Saulainā vasaras dienā Rīgas centra, Ziepniekkalna un Āgenskalna iedzīvotājiem bija iespēja nopirkt saldējumu neparastā veikalā bez pārdevēja, godīgi atstājot naudu par kārumu tam paredzētā lādītē.

Eksperiments tika filmēts ar slēpto kameru, un tā rezultāti iepriecina – 80% "saldējuma pircēju" lādītē atstāja tam paredzēto summu, kamēr atlikušie 20% samaksāja mazāk. Tomēr nebija neviena "pircēja", kas aizietu nesamaksājis.

"Eksperimentu veicām, iesildot sarunu festivālu "Lampa", ko šovasar caurvīs uzticēšanās tēma kā centrālā vērtība. Pasaules Vērtību pētījumā uzticēšanās norādīta kā viena no svarīgākajām vērtībām, kas nosaka sabiedrības spēku, kvalitāti, ekonomisko izaugsmi un veselību. Tikai uzticoties cits citam, mēs varam veidot spēcīgu sabiedrību, kurā cilvēki jūtas droši un laimīgi. Tāpēc eksperimenta rezultāti no sirds iepriecina – teju visi "pircēji" par saldējumu atstāja norādīto vienu eiro, kamēr tikai daži lādītē iemeta nepilnu summu. Tas vieš cerību, ka mēs – Latvijas sabiedrība, neskatoties uz dažādiem korupcijas skandāliem, varam un gribam uzticēties cits citam," stāsta festivāla "Lampa" direktore Ieva Morica.

Katrā no eksperimenta vietām – pie Vērmanes dārza, pie Āgenskalna tirgus un pie veikala "Mego" Ziepniekkalnā – saldējuma stends uzkavējās pusotru stundu, garām ejot vairākiem simtiem rīdzinieku un pilsētas viesu. Pie stenda bija izvietots uzraksts "Pašapkalpošanās! Mājas saldējums. 1 gab = 1 EUR". Kopumā pie "uzticēšanās veikala" šajā laikā piestāja un tā piedāvājumu ar ziņkāri izpētīja 143 cilvēku, no kuriem 20 saldējumu "nopirka". Vairākos gadījumos viens cilvēks "nopirka" divus vai pat trīs saldējumus. 80% gadījumu cilvēki atstāja precīzi norādīto naudas summu, bet tikai 20% – mazāk par noteikto vienu eiro. Aprunājoties ar cilvēkiem, kas izrādīja interesi par saldējumu, bet tomēr to nepaņēma, tika noskaidrots iemesls – nepietiekama skaidra nauda. Proti, tā vietā, lai saldējumu paņemtu par mazāku, sev pieejamo summu, cilvēki godīgi no tā atteicās pavisam.

""Sēt savstarpēju uzticēšanos" turpināsim ne tikai Sarunu festivālā LAMPA, kas 29. – 30. jūnijā notiks Cēsīs, bet arī festivāla iesildīšanas pasākumā Ziepniekkalnā, pagalmā pie Ozolciema ielas 22 k-2. Pasākums notiks 26. maijā un tāpat kā Sarunu festivāls visus apmeklētājus gaida bez maksas. Programmā būs četras spilgtas diskusijas, no kurām vienu rīko Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, veltot to uzticēšanās tēmai – "Saruna par uzticēšanos: cilvēks, sabiedrība, valsts". Tāpat pasākumā būs aizraujoša bērnu un vakara izklaides programma," stāsta festivāla rīkotāji.