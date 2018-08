Ar krāšņiem koncertiem uz četrām skatuvēm un dejām līdz rīta agrumam aizvadīts astotais festivāls "Summer Sound". Festivāla apmeklējums mērāms pagājušā gada līmenī - to apmeklējuši aptuveni 23 tūkstoši cilvēku abu dienu laikā, liecina organizatoru sniegtā informācija.

Tāpat Liepājā notikušie festivāla ieskandināšanas koncerti šīs nedēļas laikā pulcināja vairākus simtus apmeklētāju. Ņemot vērā šīs vasaras piesātināto kultūras pasākumu kalendāru, festivāla organizatori ir gandarīti par šiem rādītājiem.

Jāatzīmē, ka ilgstošā sausuma radītās ugunsbīstamības un spēcīgo vēja brāzmu dēļ, Liepājas pludmalē sestdienas vakarā tika pieņemts lēmums atcelt plānoto festivāla noslēguma salūtu.

"Šogad festivāls "Summer Sound" piedzīvojis vairākus uzlabojums un šo vērtējam kā jaunu sākumu gadu – vēlamies darīt visu, lai festivāls ne vien radītu svētkus tā apmeklētājiem nedēļas nogalē, bet arī iepriecinātu liepājniekus to gaidot. Esam gandarīti par kuplo festivāla apmeklētāju skaitu un jau pavisam drīz sāksim plānot nākamā gada programmu," stāsta festivāla organizators Uldis Pabērzis.

Festivālā "Summer Sound" uzstājās amerikāņu rokgrupa "Goo Goo Dolls", vācu dīdžejs "Alle Farben", lietuviešu mūziķis "Daddy Was a Milkman", pašmāju "Musiqq", "Gacho, Aija Andrejeva, "Labvēlīgais Tips", "Dzelzs Vilks", "Pienvedēja Piedzīvojumi", "Rīgas Modes", Igo, Justs, "Sudden Lights", Chris Noah, Marta Ritova, "Astra The 22's", "Riga Reggae", "Singapūras Satīns", Ozols+Tehnikums, reperi Ansis, Edavārdi un Fakts, dīdžeji Toms Grēviņš un Makree, Lietuvā dzīvojošais mūziķis Andis Grīva ar grupu – "Andis Grīva ir WWMM", lietuviešu grupas "Colours of Bubbles" un "Antikvariniai Kašpirovskio dantys", Čipsis un Dullais, Inokentijs Mārpls, "Soundarcade", Židrūns, "The Bongo Club", Garbanotas Bosistas, "The Bad Tones", "Múr", "Bucharest", "PODRUGA", DJ Uldis Rudaks un daudzi citi.

Festivāls "Summer Sound" 2018. gadā norisinājās astoto reizi un ir kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem vasaras mūzikas notikumiem Baltijā. Katru gadu festivāls piedāvā vairāk nekā 50 māksliniekus, kā arī rūpējas par daudzveidīgu izklaižu un aktivitāšu programmu.