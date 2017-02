Šogad "Ēnu dienā" savu profesiju iepazīt ļāvuši 1313 cilvēku no visas Latvijas, kas ir par 25 % vairāk nekā 2016. gadā, kopumā piedāvājot 7861 vakanci. Pieteikumi ''ēnu'' devēju izsludinātajām vakancēm saņemti no visiem Latvijas reģioniem, bet aktīvākās ir Rīgas un Jelgavas skolas. Tāpat kā pērn visvairāk ''ēnotāju'' ir no Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas.

Populārākā ēnot gribētāju profesija šogad ir programmētājs, ārsts un radio diktors. Savukārt aktīvākie ēnu devēji šogad ir valsts pārvaldes un izglītības iestādes, pašvaldības un bankas. Par to liecina arī ieraksti tviterī, kur fotogrāfijas ar savām "ēnām" atrādījuši, piemēram, ministru prezidents Māris Kučinskis un tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs.

Prieks, ka par politiku un premjera darbu interese ir jauniem, radošiem un talantīgiem jauniešiem. #Ēnudiena pic.twitter.com/zQQm92Y3Fc— Maris Kucinskis (@MarisKucinskis) February 15, 2017

Arī pie mums šodien pilnā sparā notiek Ēnu diena. BKUS darbiniekiem pa pēdām seko 50 zinātkāru jauniešu. #Enudiena pic.twitter.com/JZyJVBJoRW— Bērnu slimnīca (@bernuslimnica) February 15, 2017

Ar Ārlietu ministrijas un manām ēnām, runājām par diplomātiskā darba ikdienu, tās gaišo un arī ēnaino pusi #enudiena pic.twitter.com/cHyO8M63sH— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 15, 2017

Tā nejaukā sajūta, kad tiešajā eterā tev pakausī elpo sveša ēna... trīs svešas ēnas— Ugis Libietis (@darbvedis) February 15, 2017

Nez kāds skaidrojums tam, ka interneta laikmetā otro gadu viena no top trim jauniešu pieprasītākajām profesijām ēnošanai ir radio diktori?— aidis (@tomsons) February 15, 2017

"Ēnot" programmētājus varētu būt diezgan garlaicīgi – brīdinu. 😉 #ĒnuDiena— Jānis Lācis (@Lidotajs) February 15, 2017

Šodien Tildē viesojās sešas zinātkāras ēnas. Ēnotāji ieskatījās uzņēmuma vadītāja darba aizkulisēs un programmētāju darba ikdienā. #enudiena pic.twitter.com/nGVQu8Vwfq— Tilde (@TildeLV) February 15, 2017

''Ēnu diena'' ir biznesa izglītības biedrības ''Junior Achievement'' rīkota karjeras izglītības programma skolēniem, kuras laikā viņiem ir iespēja apmeklēt kādu darba vietu un četru līdz sešu stundu laikā iepazīt sev interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu, liecina informācija "Ēnu dienas" mājaslapā.

"Ēnu dienas" mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.

Pērn "Ēnu dienā" piedalījās 1044 ēnu devēji, kuri piedāvāja kopumā 7491 vakanci, kas bija par 10 % vairāk nekā 2015. gadā.